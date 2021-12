El futuro de Mirtha, su deseo de volver a trabajar y el temor al COVID: ¿cómo será el 2022 de La Chiqui?

¿Qué será del futuro televisivo de Mirtha Legrand? Luego que se encendieran las alarmas en la familia de "La Chiqui" a raíz del positivo de Covid-19 de su modisto, Claudio Cosano, muchos comenzaron a preguntarse si la señora está preparada para volver a conducir su programa o, debido a la actualidad sanitaria y a su avanzada edad, está lista para colgar de manera definitiva los elegantes vestidos.

El último fin de semana y en medio de un fuerte operativo sanitario debido a que, por cuestiones de edad, forma parte del grupo de riesgo en la pandemia del coronavirus (Covid-19), la diva de los almuerzos volvió a su programa, aunque estuvo durante gran parte del mismo relegada por su nieta, Juana Viale. Mirtha había estado más de un año sin ocupar la cabecera de la mesa de su programa, lo que es un récord de ausencias para la conductora.

De hecho, la última participación de la diva había sido en agosto de este año en reemplazo de su nieta, quien debió cumplir con una estricta cuarentena tras su viaje a Europa, lo que terminó propiciando el primero de los regresos de la diva. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón", había dicho en aquella participación.

Antes, había estado en una emisión especial que realizó el ciclo para despedir el año en diciembre del 2020. Desde entonces, tal y como viene ocurriendo desde comienzos de la pandemia, Juana Viale es la encargada de los dos programas de Mirtha que se emiten por la pantalla de Canal Trece los fines de semana. Pero las cosas comenzaron a cambiar el 15 de marzo, cuando Mirtha comenzó a sentir miedo por la actualidad sanitaria.

Aquel día, "La Chiqui" le confesó a su producción, y a su familia, que tenía temor de exponerse ante la pandemia del coronavirus, pero decidió que necesitaba tener un respiro de la rutina que forjó a causa del encierro lógico por la pandemia y optó por volver a trabajar. Es por eso que a partir de ahí se comenzó a evaluar la posibilidad de que se concrete el retorno definitivo de la legendaria conductora a la clásica mesa de los almuerzos y cenas.

De hecho, la propia Marcela Tinayre, hija de la diva, había señalado que su madre iba a volver a la conducción antes de fin de año. “Yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad. Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Quiero que vuelva, todos quieren que vuelva...", había revelado.

Cabe recordar que desde el entorno de la conductora fueron muchos los rumores que se instalaron. Primero, se dijo que no tenía intención alguna de regresar a la pantalla chica. Luego, que su nieta quería renunciar por los duros cuestionamientos que recibía y recibe semana a semana. Sin embargo, poco se sabe sobre el futuro laboral de "La Chiqui" y si regresará o no finalmente a la televisión de manera definitiva, ahora que ya recibió las tres dosis de la vacuna Sputnik V.

El 11 de marzo, Mirtha había contado con mucha felicidad que había sido inoculada con la primera dosis de la Sputnik V: “Estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega”. Junto al tuit, publicó una foto adentro de su auto, con el carnet de vacunación en la mano, tras la vacunación en el Centro Islámico, ubicado en Bullrich y Avenida del Libertador, en Palermo.

Un mes después, exactamente el 14 de abril, recibió la segunda dosis de la vacuna: se acercó al lugar acompañada por Nacho Viale, su asistente Elvira, y un equipo de seguridad. Allí, pudo concretar su deseo y más tarde se mostró muy feliz en las redes sociales, donde también reveló que ya pensaba en regresar al trabajo.

Algo que finalmente ocurrió el pasado fin de semana, más de ocho meses después. "En septiembre volveré a la tele, ya cuando pase el frío y arranque la primavera. Si Dios quiere volveré, podría ser para esa fecha", había confirmado la conductora, al tiempo que aclaró: "Únicamente haré los domingos. Los sábados seguirá Juana. Extraño mucho y mi deseo es volver", había prometido, aunque su vuelta se dilató un poco más.

Lo cierto es que el miércoles la familia de Mirtha y la producción vivieron horas de alerta y confusión: Claudio Cosano tuvo que aislarse luego de haber sido contacto estrecho de una persona que dio positivo de coronavirus. La semana pasada, el diseñador de alta costura había estado en el departamento sobre la avenida del Libertador de la diva para llevarle dos vestidos y que ella eligiera cuál usar en lo que fue su regreso a la televisión argentina el pasado sábado.

Aquella emisión se grabó el viernes por la tarde y Cosano estuvo presente en el estudio acompañando a la conductora en su último programa del 2021. Sí, Mirtha no regresará a la pantalla chica al menos hasta el año próximo. Afortunadamente, la conductora se encuentra bien de salud y no presentó ningún síntoma: “Yo estoy perfecta”, dijo. Pero por ahora, lo único que quiere es volver trabajar.

A comparación de su regreso del pasado 28 de agosto, hubo varios cambios. En aquella oportunidad, lo primero con lo que se había encontrado fue con un decorado con muchísimas escaleras y desniveles, pensado para hacer lucir a su nieta y, de acuerdo al entorno de la "Chiqui", para demorar el regreso de la conductora. Esto enfureció a Mirtha puertas hacia dentro y durante su reapareción del último sábado, las escaleras ya no estaban.

La "Chiqui" cuenta con la banca directa de El Trece, pero el problema es que quien encara las negociaciones es su nieto y productor, Nacho Viale. "Suar viene insistiendo desde el mes de junio con que quiere que Mirtha vuelva a la pantalla. El rating de Juanita ya no es el mismo, cada vez baja más", advierten, en coincidencia con la versión oficial del canal: el mayor interés de El Trece es contar con Mirtha para la grilla del año que viene.

Pero todo -aclaran- dependerá de la decisión de Nacho Viale y, claro está, de la situación sanitaria que atraviese el país en ese momento. El 30 de septiembre, cuando fue internada en el Mater Dei, quien la acompañó fue su nieta, Juanita. Nacho se encontraba en Estados Unidos y Marcela en París, ciudad en la que se instaló Ámbar para estudiar. "Mirtha es muy activa con su teléfono celular, vive chateando y hablando con todo el mundo. Cada tanto, sus nietos meten mano y bloquean a algunos contactos, en especial a los que tienen llegada a los medios. En esa internación, llamativamente, se dio un bloqueo masivo importante", le habían advertido a BigBang al menos tres de los que sufrieron la censura de la "nieta televisiva".

La idea es que Mirtha vuelva a conducir al menos uno de sus dos programas. La idea es crear una burbuja para la diva de los almuerzos. Todo el personal que tenga contacto con ella en Estudio Mayor tendrá que hisoparse previamente para evitar cualquier tipo de riesgo. Además, su maquilladora y peluquera la producirán en su casa para evitar que pase mucho tiempo en el estudio. El camarín de Mirtha, cerrado desde que la diva decidió aislarse preventivamente, no es usado por nadie y será desinfectado cada vez que la diva tenga que utilizarlo. Pero por ahora, Juana Viale continuaría al frente de "La noche de Mirtha" y "Almorzando" por decisión de sus nietos.

Mirtha más que nadie sabe que el encierro la altera, no le hace bien a su físico ni a su mente.. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, había dicho meses atrás, en una clara afirmación que su deseo es volver a conducir de manera habitual.