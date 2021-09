El gesto 2.0 de Bautista a la "China" en plena separación de Vicuña

La separación entre Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez sumó un nuevo capítulo después de que Bautista (el hijo mayor del actor con Carolina “Pampita” Ardohain) le envió un gesto virtual de buena fe al ponerle like a varias de las fotos que la actriz publicó desde España.

A mediados de septiembre, la China viajó a España junto con sus hijos y su mamá por cuestiones de trabajo. Al parecer, permanecerá allí por tres meses y alternará con algunos viajes a los Estados Unidos. Vicuña, por su parte, pasó un lindo fin de semana en familia ya que su hijo Beltrán tomó la primera comunión. Cada uno por su lado, ocupándose de sus asuntos y comenzando un nuevo capítulo en su historia.

Los "likes" no pasaron inadvertidos por los fans de la actriz, quienes lo interpretaron como un gesto "buena onda" por parte de Bautista. Cabe recordar que la "China", por fuera de ser ahora la ex mujer de su padre, es la madre de dos de sus hermanos: Magnolia y Amancio, quienes permanecen en Madrid junto a la ex Casi Ángeles.

El ida y vuelta de los "rumores"

Días atrás surgieron con fuerza algunos rumores que vinculaban sentimentalmente a Vicuña con Luciana Salazar. Según trascendió, el actor y la concursante de La Academia de ShowMatch habrían mantenido un muy cercano encuentro durante la apertura de un exclusivo restaurante de la Ciudad. Si bien ambos lo desmintieron, ahora se dice que sería "La China" Suárez la que en verdad habría encontrado un nuevo amor tras la ruptura con el chileno.

La encargada de dar a conocer esta última información fue Estefanía Berardi, panelista de Mañanisima, programa que lidera Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, y hasta se dio el gusto de revelar el nombre y apellido del hombre que se habría robado el corazón de la actriz: se trata del modelo español Javier de Miguel de 37 años y que, según él mismo anunció, está próximo a dejar las pasarelas.

De acuerdo con la panelista, De Miguel estaría recientemente separado luego de una relación de nueve largos años, un contexto similar al de La China, e incluso los amigos de la ex Casi Ángeles ya lo siguen en las redes sociales. "En un video se ve el brazo de un masculino, muy pegado a la China Suárez. Ella no postea este video, pero si ven hay un reloj. Hasta ahí no se ve de quién es. Ella no blanquea la cara del chico, pero lo mío fue todo un trabajo de investigación", contó.

Y continuó: "Entré al Instagram del modelo Javier de Miguel y tiene el reloj que se ve en el video. Ellos se conocieron en el Festival de San Sebastián. Después encontré esta historia. Que él dice que está esperando a la rubia del tercero. Ahí se ve el reloj y la pulsera blanca que se ve cerca de la China (en el restaurante). Él es un modelo súper top. Tiene 37 años. Dijo que está por retirarse de las pasarelas. Es español. Se separó después de una relación de 9 años".

Javier de Miguel es un modelo e influencer oriundo de Madrid: a principios de 2020 se distanció de Mirian Pérez, tras nueve años de noviazgo y una boda en 2017. Los modelos emprendieron diferentes caminos, pero a pesar de todo seguían manteniendo una relación cordial. De hecho, durante el último verano ambos fueron fotografiados juntos disfrutado de unos días de vacaciones en Ibiza.

Los dos presumieron sus figuras frente al mar y aprovecharon el idílico paisaje para renovar su álbum de fotos. También compartieron confidencias en la arena. Y en la orilla. Se bañaron sin soltarse de la mano y el top madrileño acarició la cintura de la top canaria. Pero si bien muchos medios españoles se aventuraron a confirmar con esta secuencia la reconciliación, en enero terminaron por anunciar su separación.

Por su parte, la ruptura entre Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez estuvo plagada de todo tipo de versiones, incluidas las que afirmaban que el quiebre estuvo marcado por la infidelidad de ambos. Una de las especulaciones más fuertes que sonó fue que la actriz le habría sido infiel al chileno con Wos, uno de los músicos de moda. Aunque esto fue desmentido luego por ella.

Pero también surgió la versión de que Vicuña había mantenido un affaire con una moza que conoció en una pizzería en Córdoba, provincia que visitó por cuestiones laborales. "Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía... Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación", fue la palabra de Marianela, la tercera en discordia.

Al mismo tiempo, el chileno fue vinculado con Luciana Salazar, aunque la mediática se encargó de aclarar que no había salido acompañada del restaurante esa noche. “Yo me fui sola”, aseguró ante la consulta de Ángel de Brito en la pista de ShowMatch. Por su parte, Vicuña también desmintió el rumor de su encuentro con Salazar. "Me lo tomo con humor pero es cualquiera, sinceramente no sé de dónde salen estas cosas”, cerró.