El grave estado de salud de Trenchi y su denuncia: "Lotocki me amenaza a través de su abogada"

Mientras Silvina Luna pelea por su vida desde hace varios meses en el hospital Italiano, otras víctimas siguen sin respuesta por parte de la Justicia. Una de ellas es Gabriela Trenchi que confesó estar en un delicado momento de su vida en cuanto a salud tras haber sido inyectada con sustancias ilegales por el ex cirujano Aníbal Lotocki.

Gabriela junta fuerzas día a día para denunciar públicamente a Lotocki por mala praxis, considerando que tras sus intervenciones, su salud está súper deteriorada. Lo que nunca se imaginó es que iba a recibir mensajes de la abogada de Lotocki, Ileana Lombardo.

No es la primera vez que Lombardo se cruza en vivo con los periodistas. Ya lo hizo el 2 de julio de este mismo año en el programa conducido por Lio Pecoraro ante la pregunta que se hacía al aire: “¿Quién protege a Lotocki?”. Enfurecida, la letrada contestó: “Si Lotocki no tiene una sentencia firme, la fiscalía y las querellas en este juicio pidieron como medida cautelar que se lo inhabilitara y el juez expresamente lo rechazó porque entendió que eso sería un anticipo de cumplimiento de condena. Esto porque la sentencia podía ser recurrida como efectivamente lo fue después”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo cierto es que la salud de Silvina Luna se sigue deteriorando y la vida de Mariano Caprarola se extinguió. Si las víctimas no visibilizan el caso, podría olvidarse y es esto lo que Trenchi quiere evitar. Pero antes de su nota, recibió un mensaje de Lombardi que decía: “Cuidado con lo que vamos a decir de las ‘supuestas víctimas’ del Doctor Lotocki”. El conductor del ciclo tomó esto como “supuestas amenazas. Esto es un presunto apriete”, dijo al aire. Además aclaró: “No sé cómo interpretar su mensaje”.

Ante esta situación y consultada por BigBang, Trenchi contestó: “Yo no tengo miedo”. Sin embargo, confesó que a raíz de la amenaza tuvo ataques de pánico.

Cómo sigue la salud de Gabriela Trenchi

En exclusiva para BigBang, la empresaria Trenchi contó que toma alrededor de 20 medicamentos por día. “Así no es la vida”, dijo y continuó contando que toma: “Muchos medicamentos que no me dejan ir al baño”.

Y está en plena observación médica: “Ahora me van hacer una tomografía abdominal y una ecografía renal”. Contó que los dolores no la dejan vivir en paz: “Por momentos quiero cortarme las piernas, es desesperante”, afirmó. “Ahora de vuelta tengo gingivitis medicamentosa y gastroenteritis medicamentosa”, dijo la Trenchi.