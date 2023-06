El guiño de Jey Mammon a su probable vuelta a la televisión: "Volvé, te ganaste ese lugar"

Luego del escándalo por la denuncia de abuso sexual hecha por Lucas Benvenuto, quién afirmó haber sido víctima de Jey Mammon cuando era menor de edad, el conductor realizó un retiro espiritual en Madrid y al volver, decidió iniciar acciones legales contra Telefe y a algunos periodistas de América TV por el tratamiento que le dieron a la denuncia en su contra. Lo hará en modo de “resarcimiento económico”, y pedirá un gran valor de dinero.

En medio de este contexto, Jey reapareció a través de sus redes sociales y manifestó, aunque no de forma directa, su deseo de regresar a la pantalla chica. El también músico recordó su paso por La Peña de Morfi (Telefe) y compartió un posteo que originalmente había hecho en su cuenta en agosto de 2022. “Temazo put... que lo parió. ¿A quién se lo dedicás?”, se leía en la descripción del video en cuestión.

En el mismo, al conductor se lo veía cantando junto a César Banana Pueyrredón el hit “No quiero ser más tu amigo”. Rápidamente, esa publicación se llenó de comentarios y fueron muchos más los usuarios que pidieron por su vuelta que quienes cuestionaron su actitud en los últimos meses. “Volvé a la tele, tenés talento y el lugar te lo ganaste", escribió uno de sus seguidores.

Otro fue mucho más directo y le pidió directamente: Volvé, genio". “Te extraño, La Peña no es lo mismo sin vos” y “No miro más la peña hasta que no vuelvas”, fueron algunos de los mensajes más recurrentes que recibió el artista. La idea de Jey sería retornar a la televisión, sin antes ir contra los que lo “condenaron sin condena”. Es decir, contra periodistas y programas de televisión, todos ellos de América TV.

Si bien actualmente no hay una causa judicial que lo tenga como sospechoso o acusado de cometer un delito, cabe mencionar que en el 2020 la víctima lo denunció y por llamativos motivos, la causa prescribió. Además, por boca de Jey, ambos tuvieron un vínculo amoroso que, aunque él no recuerde con exactitud, comenzó a los “16,17 o 18 años de Lucas” cuando él tenía 32.

Dicha información recae principalmente en Telefe. ya que la productora decidió sacarlo del aire al instante en el que se comenzó a hablar del tema. Además, Jey solo pudo acompañar en la conducción a Jesica Cirio en un solo programa, ya que La Peña de Morfi 2023, acababa de empezar cuando él tuvo que dar un paso al costado. Cabe mencionar que actualmente el programa tiene lugar los domingos al mediodía y es conducido por Georgina Barbarossa.

De hecho, la conductora atravesó un momento incomodo con una familia del público: cuando estaba por presentar a un invitado, la producción enfocó los recuadros del streaming que se ven en la pantalla, donde aparece el público virtual. En ese momento, cuando una familia de Mendoza tomó protagonismo, levantaron una cartulina que tenía escrito un pedido particular: “Que vuelva Jey”.

Rápidamente la producción del programa eliminó al público virtual, y como es de costumbre, fingió demencia. Por su parte, horas más tarde, Jey compartió una publicación en sus redes sociales, en donde utilizó una frase del cantante invitado al programa el día que ocurrió el episodio: “El chamamé habla en primera persona”.

Días atrás, Jey salió a hablar sobre la supuesta maniobra de las autoridades de Telefe para evitar que el conductor sea invitado a los Martín Fierro. “Telefe no quiere que (La Peña del Morfi) esté ternado en Mejor Programa Musical”, le dijo un notero de Socios del espectáculo. Firme, Jey retrucó: "Buscarle una vuelta para no invitarme... Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, pero de todas maneras, para no invitar a alguien, me parece un vericueto medio rebuscado”.

De acuerdo a la información dada por Marina Calabró en Radio Mitre, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) habría pedido a Telefe desechar “una terna” de las nominaciones. Sin embargo, la periodista matizó que aún no hay nada asegurado: “Esto está en análisis. Todavía no han salido las ternas de televisión. El control sobre quién queda ternado no lo tiene la entidad al momento de difundir las categorías”.