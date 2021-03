El hermano de Pampita contó cómo la ayudó tras la muerte de Blanca: "Me instalé en Chile"

A pesar de que hoy en día Carolina "Pampita" Ardohain vive uno de sus mejores momentos, embarazada de su quinto hijo y al frente de su programa por Net TV, en las últimas horas su hermano, Guillermo Ardohain, brindó una entrevista en la que reveló cómo atravesaron ambos la muerte de la pequeña Blanca, quien falleció en 2012.

Pampita y su hermano Guillermo son muy unidos.

Según dijo el odontólogo, ambos tiene una relación muy cercana y él procura estar firme junto a la modelo tanto en las buenas como en las malas.

De hecho, se mostró sumamente feliz por el embarazado de Carolina junto a su esposo Roberto García Moritán, con quien el joven mantiene también un muy buen vínculo.

Sin embargo, en un momento de la entrevista que brindó para ¡Hola! Argentina, Guillermo se animó a contar por qué siente que siempre fue un gran apoyo para su hermana.

Sobre esto, reveló que la ayudó y acompañó muchísimo cuando falleció su hijita Blanca en Chile, su primera niña, quien nació fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La pequeña falleció en 2012 a sus seis años tras contagiarse una bacteria en México, y aunque estuvo varios días internadas, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

"Pasamos muchas cosas difíciles juntos y siempre estuvimos ahí para darnos ese abrazo y ese empujón tan necesarios. Papá murió cuando éramos chicos y eso fue un golpazo para todos. Y ni hablar cuando pasó lo de Blanquita. Me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro y, obviamente, ella también para mí", reflexionó.

Además, antes de cerrar, contó cómo es su vínculo con la conductora e hizo hincapié en que le da tranquilidad saber que siempre la tendrá a su lado.

"Es muy compañera, sabe escuchar, me da los mejores consejos y siempre tiene la palabra justa. También me va a decir eso que quizás yo no quiero escuchar, pero lo hace con tanto amor que te cae bien. ¡La amo! Es tan importante saber que nos tenemos", admitió..

Luego, contó que le encanta pasar tiempo con sus sobrinos, con quien suele estar horas enteras en las que le dedica tiempo para jugar. "Con Bauti y Beltrán le damos duro a la Play y con Beni, como es más chico, jugamos a los autitos o salimos a andar en monopatín por el barrio. Si te descuidás, son siete u ocho horitas que me tienen en exclusiva para ellos", cerró.