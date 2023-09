El hermano de Silvina Luna rompió el silencio: “Hago terapia desde que murió”

El 31 de agosto, Ezequiel Luna fue atravesado por el dolor. Después de tres meses de lucha, de dolor físico y de mucho temor, Silvina Luna, su hermana, murió en el Hospital Italiano, víctima de los resultados por la mala praxis de Aníbal Lotocki. Durante esos días, el joven no se movió de al lado de su hermana y estuvo en cada duro momento.

En realidad, Ezequiel había puesto un parate en cada una de las actividades de su vida cuando la salud de Silvina comenzó a sufrir los primeros ataques por los productos químicos que Lotocki le había inyectado en su cuerpo. Por eso dejó su Rosario natal y se instaló en Buenos Aires para acompañarla. Incluso se había decidido donarle un riñón cuando ella se mejorara.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Tras la muerte de Silvina, Ezequiel rompió el silencio en una charla con Juan Etchegoyen. El locutor explicó sobre esa conversación: ”Yo lo venía buscando estos meses y me ha contado algunas cosas hace un rato que obviamente me habilitó para contar y que, además, periodísticamente es muy importante saber”.

Y relató: “Ezequiel me confesó algunas cosas que quiero contárselas a todos, porque muchos nos preguntamos también cómo se hace para salir adelante, de dónde saca fuerzas. Primero me agradeció por la ayuda en la causa en todo este tiempo y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día, cómo es la vida hoy pocos días del fallecimiento lamentablemente de su hermana Silvina”.

En ese sentido, le dijo a Etchegoyen: “Creo que todavía no caí. Fueron meses muy duros. Hago terapia desde que murió mi hermana”. Y el locutor completó sobre la charla con Ezequiel: “Después de hablar un ratito vía WhatsApp con Ezequiel, a mí por lo menos me quedó la sensación de que lo único que espera es que se haga Justicia. Lo único que puede de alguna manera reparar un poco todo es que haya Justicia”.

Por otro lado, dijo: “Le pregunté también a Ezequiel por la ley Silvina y me agradeció por el apoyo de todas las personas a su hermana. La causa de la ley de Silvina Luna es algo que queremos que salga porque es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando”.