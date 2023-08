El hermano de Susana chicaneó a Argentina con el filtro del Guasón otra vez: “¿Dónde están los que me criticaban?”

Durante años, Patricio Giménez, únicamente conocido por ser el hermano de Susana Giménez, intentó vivir de la música. Pero todo fue en vano. Así que apenas comenzó la pandemia de coronavirus y su hermana se instaló en la chacra La Mary, de Rincón del Indio, a pocos kilómetros de Punta del Este, él se fue junto a ella y se dedicó a grabar videos para redes sociales, con un filtro del Guasón, en donde criticaba a Argentina y al Gobierno Nacional.

En uno de los videos más polémicos, y lanzado justo en uno de los momentos más tristes del país, con miles de muertos por COVID y muchos más contagiados, al tiempo que la crisis económica y de trabajo crecía día a día, a Pato se le ocurrió que era una gran idea romper un billete de 1000 pesos. Por supuesto, en las redes sociales lo destrozaron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero él parece no haber entendido aquellas críticas y ahora volvió con todo. De nuevo con el filtro de The Joker, Giménez hizo gala de su tiempo libre y publicó una historia de Instagram en donde recordó aquel momento de hace tres años: “Disculpen, lo dije hace tres años. ¿Dónde están los que me criticaban porque decían que rompí un billete, que estaba roto, pero lo usé para señalar lo que hoy ven todos? Un billete no es nada”.

Enseguida dijo: “Es un pedazo de papel. Es confianza. Mirá, nada, nada”, y ahí mismo pegó el video de octubre de 2020 donde se lo ve rompiendo el billete de 1000 pesos. Para finalizar, el hermano de la diva de los teléfonos, que también es poco adepta al patriotismo, continuó: “¿Qué dije? Que un billete en sí es un papel, nada. Es confianza. Algo que ustedes nunca inspiraron y ahora la gente se da cuenta”.

Pero, ¿qué había dicho Pato? Mientras rompía el billete, lanzó: "Son todos unos hijo de puta, los que están en el gobierno. Son todos unos hijos de puta, que a mí me condenás por estar en Punta del Este y a mí me robaste el país. Yo quisiera estar con mi mamá, que tiene cáncer y mi abuela, que tiene 98 años, y me los robaste vos, Cristina hija de puta Néstor, otro hijo de puta. La plata es un billete y un billete no es nada, solo un pedazo de papel".

En ese momento, indignado con el Gobierno de Alberto Fernández, lanzó: "Tengo a mi mamá con cáncer en la Argentina y no la puedo sacar de ahí". El enojo del hombre que intenta cantar era publicado desde una mansión de varias hectáreas, al tiempo que millones de habitantes de Argentina soportaban, como podían, el aislamiento social desde hacía meses. Una situación insólita.

Lo que sucedió por esas semanas irritó a los Giménez. El motivo es que la empleada doméstica de Susana se enojó y le hizo un planteo de su labor. Pero la diva no se la bancó y la echó. ¿El motivo? La mujer se había enfrentado a Patricio porque no le limpiaba su habitación. La discusión habría sido así."¿Qué pasa que no levantás la ropa de mi cuarto? Vos me tenés que tratar como a mi hermana", le dijo Pato, de muy malos modos. Entonces ella le respondió: "Pero a mí me paga su hermana, no usted'".

Entonces, Tomasa explicó: "Me encaró muy soberbio porque no había retirado la ropa para lavar y después muy molesto porque no le había preguntado qué quería comer, como solía hacer con Susana". Y completó que fue despedida por orden de Patricio, que entonces vivía con su hermana: "Me dijo que si quería que me fuera. Fue lo que hice. Hacía 10 años que trabajaba con la señora Susana y me siento muy mal. Pero los empleados domésticos tenemos nuestros derechos, entre ellos, no dejarnos basurear".