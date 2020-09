El hermano de Susana y una frase ¿dirigida a la mucama de la diva? "Cuánto más conozco a algunos, más quiero a los perros"

Patricio Giménez, el hermano de Susana que vive ahora en la lujosa estancia de La Mary que tiene la diva de los teléfonos en Punta del Este, fue acusado de "maltrato" por Tomasa, la histórica la mucama del lugar.

La mujer, que se encargada de los que haceres de la chacra y que trabajaba en la propiedad desde hace más de diez años fue despedida luego de mantener una fuerte discusión con el cantante.

Según contó la mujer, Patricio le recriminó "¿qué pasa que no levantás la ropa de mi cuarto? Vos me tenés que tratar como a mi hermana", a lo que ella le respondió: "Pero a mí me paga su hermana, no usted'".

"Me encaró muy soberbio porque no había retirado la ropa para lavar y después muy molesto porque no le había preguntando qué quería comer, como solía hacer con Susana", explicó Tomasa.

La mucama, quien es además la hermana Nancy, la cocinera de Susana que tuvo que tomarse licencia médica tras ser operada de la columna, reveló que fue Patricio quien la echó: "Me dijo que si quería que me fuera. Fue lo que hice. Hacía 10 años que trabajaba con la señora Susana y me siento muy mal. Pero los empleados domésticos tenemos nuestros derechos, entre ellos, no dejarnos basurear".

En ese sentido, Tomasa reveló que está viendo con su abogado los pasos a seguir pera iniciarle acciones legales a Patricio, aclarando que no irá judicialmente contra la diva.

"En nuestro país se respeta mucho a los trabajadores, y más cuando trabajamos con honestidad y profesionalismo", cerró.

En ese sentido, y en medio de las críticas que recibió por su accionar, el cantante utilizó las redes sociales para romper el silencio.

A través de su cuenta de Instagram, publicó un video con la frase “cuanto más conozco a algunos seres humanos, más quiero a los perros” y el hashtag #SayNoMore que muchos no tardaron en señalar que estaba dirigido a Tomasa. De hecho, en esa misma publicación el cantante recibió decenas de muestras de apoyo en relación a la denuncia por maltrato que recibió de parte de la ex empleada doméstica de su hermana.