El hermano del futbolista amateur la trató de "varona", la mandó a callar y Cinthia explotó: "Todos los hombres..."

El triste desenlace de Williams Alexander Tapon, acusado de golpear salvajemente al árbitro Cristian Ariel Paniagua cuando dirigía un partido de fútbol de un torneo amateur en el complejo deportivo "Estación 98" de Sarandí, provocó que sus familiares acudieran a los medios no sólo para intentar limpiar el nombre del futbolista amateur, sino que además acusar al referí extorsionarlo y culparlo de haberle provocado la muerte.

El jugador fue hallado el lunes por la noche con un disparo en la región parietal en las vías del ferrocarril Roca, sobre las calles General Paz y Heredia, de la localidad de Gerli. En este dramático contexto, su hermano, Edgardo, dio una entrevista en Nosotros a la mañana (eltrece) y tuvo un intenso cruce en vivo con Cinthia Fernández, a quien intentó silenciar. “Lo que desencadenó todo esto es que patotearon psicológicamente a una persona", reclamó el hermano de la víctima.

Además, el hombre intentó minimizar la agresión que su hermano le propinó al juez y resaltó: "Entiendo que tuvo un pequeño error...”. Esto fue lo que provocó la bronca de la panelista, quien sin dudarlo le remarcó: “Una patada en la cabeza no es un pequeño error”. Esas palabras generaron mucha más bronca en Edgardo, quien de manera discriminatoria tildó a la ex de Matías Defederico de "varonas" y le pidió que no sea "irrespetuosa" con su difunto hermano.

Y es que ante la atenta mirada de Oscar “Negro” González Oro, conductor del ciclo, el hermano del jugador le pidió a Cinthia de mala manera: "Esa ‘varona’ está juzgando una patada que se dio en un momento de bronca y la bronca la generó el referí. No sea irrespetuosa. Usted está juzgando a mi hermanito y no sea irrespetuosa. Cuando yo hablo, usted se calla”.

Esto causó la ira de la bailarina, quien insistía que su única intención era "juzgar" que Tapon "le dio una patada en la cabeza” a otra persona. “Nosotros no estamos para juzgar la conducta de tu hermano”, dijo el Negro Oro para intentar calmar al entrevistado. Sin embargo, el hermano del jugador amateur manifestó: “Escúcheme varona, usted más de una vez habrá tenido un momento de ira, como lo tenemos todos”

Finalmente, Edgardo le advirtió a la panelista que "la conversación es de a dos" y le pidió: "¿Podés cerrar la boca, por favor?”. Cansada, Cinthia le respondió: “Me callo solo porque me están callando”. Resulta que visiblemente fastidiosa por lo ocurrido, la modelo acusó al equipo del Trece de "machismo" y replicó: “Me llamo Cinthia. Me callo porque parece que todos los hombres me están callando y no puedo ejercer mi derecho”,

El intenso ida y vuelta concluyó con otro feroz cruce entre Cinthia y el Negro Oro. El conductor, molesto, le pidió a la panelista que dejara hablar al invitado. “Dejame que me diga qué llamado recibió el hermano”, le suplicó y ella se molestó: “Bueno, listo. No pregunto”. “Como vos quieras, pero no interrumpas”, cerró el conductor.