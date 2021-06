El hijo de Noelia Marzol continúa internado en neo y ella muestra el día a día de su evolución

El 23 de mayo, la vida de Noelia Marzol cambió para siempre. Aquella madrugada, nació Donatello, su primer hijo, junto a su marido Ramiro Arias. El parto fue por parto natural y ambos quedaron internados en el Sanatorio Otamendi. Pero, el bebé se había adelantado unas semanas y no pudo recibir el alta junto a su madre.

Nació #Doni! Anoche 21 hs rompí bolsa. Vinimos al Sanatorio Otamendi ! Y a las 04.58 hs nació por parto natural el amor de nuestras vidas. Rami ayudó al doctor #javiersingla a sacarlo mientras @claudialozano64 me enseñaba y contenía. Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único”, escribió pocas horas después del parto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: “Gracias a todos. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicxs, doctorxs, camillerxs, ecografxs, partera, etc.

Soy intensamente feliz. Gracias a todos por los mensajes. Me tomaré unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación! Quiero por elección propia dejarle cada contacto de la gente q me atendió porque le deseo a todas y cada una de las mujeres un proceso tan maravillo como el nuestro. Gracias x el cariño q me envían!”.

A más de una semana de su nacimiento, Noelia y Ramiro visitan todos los días al pequeño. Por recomendación médica, deberán esperar a que suba de peso y termina de desarrollar sus pulmones para tener el alta. Mientras tanto sigue en incubadora y sólo sale para estar en contacto con la piel de sus padres y para que Marzol lo amamante.

Por supuesto, este proceso es muy duro para los padres. Al estrés de no tener al pequeño en su casa, hay que sumarle el cansancio físico y mental que implica estar en una sala de neonatología día a día, esperando la evolución del chiquito. Pero ellos lo llevan con todo el amor y la alegría, dos características muy arraigadas en su pareja.

En ese sentido, la modelo y bailarina publica imágenes a diario de las visitas a Donatello. Tanto cuando Ramiro acaricia a su hijo cuando duerme dentro de la incubadora. O cuando ella le da la teta, cansada, pero con todo el amor de una madre.

Lo que no había sucedido hasta el momento fue que ella haya mostrado la carita de su hijo. Pero, el otro día, mientras Arias lo sostenía en brazos, con la remera levantada para tuviera contacto y calor con la piel, ella les sacó una foto que publicó. Y agregó la frase, a modo de encuesta: “Dioni está: cómodo – muy cómodo”.

Como se sabe, no es tan fácil estar todos los días en el Sanatorio con todas las energías. Por eso, Noelia también se toma momentos para hacer bromas. Y publicó una imagen en donde se la vio dormida, con la cabeza sobre el regazo de su marido, mientras aguardaban para poder ingresar a ver a su hijo. Le agregó la frase “Así estamos, felices y cansados”, para describir a la perfección la situación que viven.

Sobre el estado del pequeño, allegados a la pareja afirmaron: “Estaba previsto. Antes de que nazca, le habían dicho que se iba a adelantar el parto, por cómo estaban ella y el bebé. Es solo por un tema alimenticio. El médico les dijo ‘Hay que esperar unos días para que se termine de hornear’”.

También publicó fotos en las que escribió “Neo life”, en la que ambos abrazan al bebé. “Se tomó unos días de spa. No sé de quién habrá heredado tanta ansiedad. Salió algunos días antes”, había escrito Marzol en otra historia en la que se veía a Doni, en la incubadora con la lámpara de ictericia, que se usa para disminuir la bilirubina en los recién nacidos.



Hace varios meses, Noelia había utilizado sus redes sociales para develar el nombre que habían elegido para su bebé. “Vamos a comunicar el nombre de porotito, atención. Vamos a dar pistas así jugaos un rato. La primera pista: es un nombre italiano”, había dicho.

Luego compartió una imagen de una escultura tallada en bronce y escribió: “Alguien con este mismo nombre creó esta obra de arte renacentista”. Y agregó: “Por algún motivo, algunos le van a poder decir Tortu, pero cariñosamente eh, nada de hacerle bullying a mi hijo por Dios”.

“Bueno lo tiramos, estoy a punto de arrancar el programa y porotín, que crece y crece, se va a llamar Donatello”, develó Marzol, junto a su marido, con quien se casó en febrero de este año, luego de dos años de relación.

El futbolista y la actriz se pusieron de novios el 27 de septiembre del 2019. Él había ido a ver la obra Sex, en la que había mucha interacción entre el público y el elenco. “Lo vi y dije: ‘Ah, mirá este pebete’. Como por guión tengo que interactuar con la gente, lo incorporé en varias secuencias”, relató ella. De ese amor nació Donatello. Hoy escriben un nuevo capítulo en su vida. Y los tres juntos van a superar cualquier obstáculo.