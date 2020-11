El hijo de Rocky: la historia de la dolorosa muerte de Sage Stallone

El 13 de julio de 2012, Sylvester Stallone tuvo una noticia dolorosísima: había muerto su hijo mayor Sage Moonblood Stallone, fruto de su matrimonio con Sasha Czack.“No hay mayor dolor que el de un padre que pierde a su hijo. Por lo que pido a la gente que respete la memoria de mi hijo y sienta compasión por su querida madre Sasha. Esta agónica pérdida me dolerá para el resto de mi vida. Sage fue mi primer hijo y el centro de mi universo y pido humildemente a todos que dejen que la memoria y el alma de mi hijo descansen en paz“ ”, dijo Stallone, y como suele ocurrir, no le hicieron mucho caso. Sage tenía apenas 36 años y la prensa sensacionalista empezó a especular con lo mismo con lo cual se especula siempre que se muere alguien joven y famoso: sobredosis de alguna clase de droga, etc, Sin embargo, Sage tuvo un ataque al corazón a causa de una arteriosclerosis que no había detectado, ya que se trata de una enfermedad sumamente inusual en la gente tan joven.

Sage fue el hijo de Rocky Balboa, Rocky Jr., en la película Rocky V. Aunque el personaje aparece en otras películas de la saga (de hecho, en Rocky II, cuando nace Rocky Jr.,el bebé actor es Seargeoh Stallone, en la vida real el hermano menor de Sage) , sólo en Rocky V es interpretado por Sage. La actuación es formidable, en el papel de un hijo adolescente conflictuado por múltiples razones. Sus padres pierden su fortuna a causa de un increíble error del inútil de Paulie (el cuñado de Rocky) y Rocky Jr. debe acostumbrarse a vivir como un joven de clase baja y asistir a la escuela pública en Filadelfia. Lo único que le quedó a la familia Balboa para empezar de cero es el gimnasio que Mickey, el entrenador y mánager de Rocky, les dejó como herencia. En ese marco, Rocky conoce a un joven boxeador prometedor, Tommy Gun, y se dedica a entrenarlo. Tanta atención y tanta pasión pone Rocky en su nuevo "pollo", que descuida un poco a su hijo. No les vamos a contar cómo sigue para no spoilear la película, que en octubre pasado llegó a Netflix junto con toda la saga de Rocky.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En 1996, Sage volvió a actuar junto a su padre en Daylight. Sin su padre, participó de algunas películas de cine Clase B de terror o de acción como The Evil Inside Me (1993), Reflections of Evil (2002), Chaos (2005), Moscow Zero (2008) y Promises Written In Water (2010). Declinó volver a interpretar a Rocky Jr. en Rocky Balboa (2006), la sexta película de la saga. Estudió dirección de cine y filmó un cortometraje, Vic, que ganó un premio al mejor director joven en el festival de Boston. Sage le hizo además un enorme favor a la industria del cine al fundar una empresa llamada Grindhouse Releasing, que se dedicaba a la restauración y preservación de películas de los 70 y los 80.

Cuando lo encontraron muerto en su departamento, su familia llevaba una semana sin tener noticias de Sage. Por esos días, el joven salía bastante poco de su departamento y llevaba una vida un poco ermitaña.

Tres años después de la muerte de Sage, en Creed: corazón de campeón, la séptima película de la saga, Stallone le rindió un hermoso homenaje a su hijo fallecido. En una escena, Adonis Creed, su pupilo, ve una foto de Rocky con su hijo y le llama la atención. Rocky le cuenta que el chico se había ido a vivir a Vancouver con su novia. "Él es feliz y yo soy feliz por él", le cuenta a Adonis, mientras la cámara se congela en una imagen en blanco y negro.