El hijo de Vicky Xipolitakis también tiene Covid y demora su vuelta a Master Chef: "Espero que pase rápido"

Vicky Xipolitakis está lejos de pasar su mejor momento. Luego de tener que suspender su participación en MasterChef Celebrity por dar positivo de coronavirus (Covid-19) la vedette recibió la noticia de que su hijo, Salvador Uriel, también estaba contagiado. La noticia fue dada a conocer en el programa El run run del espectáculo y luego confirmada por la propia Xipolitakis.

Mientras tanto en la producción del programa, que ya lleva tres casos positivos, empiezan a mirar con preocupación el calendario debido a que Vicky ahora estará más días fuera del certamen y, según midieron, cuando la griega está en cámara de dan los picos de rating.

Vicky, que será reemplazada por el actor Christian Sancho, dio positivo en la antesala del Día de la Madre y confirmó la noticia, como no podía ser de otra forma, mediante su cuenta de Instagram. “Esta mañana me levanté con una noticia, quiero llorar”, arrancó en su descargo la vedette, donde contó que salió de su casa solamente para trabajar porque es una madre con un niño pequeño. "Entre miedo y dolor por todos los recaudos que tuve que tomar. Hoy me confirmaron que soy positiva de Covid. Presento todos los síntomas. A veces son leves, otras veces no", siguió la rubia.

Días atrás, sostuvo en una entrevista con Primicias Ya: "Estamos bien. Gracias por todo el amor que nos dan. Estoy poniendo la mejor energía y espero que todo esto pase rápido”.

”Tengo tos seca, cansancio corporal, fiebre y a veces me falta el aire pero estoy fuerte por mi hijo. Tuve un año muy duro, pero va a pasar esto también. Quería agradecerle a la gente por todo mi amor. Esta cocinerita va a volver con todo. Gracias, los amo", concluyó la rubia.

Pero Vicky logró encontrarle la vuelta y facturar con su participación en MasterChef aun cuando no pueda salir de su casa por el Covid: ya cerró canjes con empresas de cocina y este fin de semana mostró el primero: una cocina industrial.

La rubia no es la única miembro del programa que dio positivo de coronavirus. Antes de ella fue el turno del cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk que se vio vuelto en un escándalo por la acusación de que se contagió del virus en una fiesta clandestina en un barrio cerrado.

Si bien El Polaco negó las acusaciones y sostuvo que posiblemente las imágenes que se conocieron sean viejas, la duda quedó en el aire. Para reemplazarlo la producción del programa se contactó con la actriz Natalie Pérez, que estuvo filmando toda la semana pasada por lo que las primeras imágenes se verían a mediados de esta semana.

Cabe recordar que MasterChef Celebrity está al menos dos semanas adelantado en cuanto al material que ya se filmó. Lo que se ve en la pantalla se grabó hace, aproximadamente, 15 días, según explicaron desde la producción.

El tercer caso que se confirmó fue el de uno de los jurados, el chef Germán Martitegui, sobre el cual al principio huno mucho secretismo. El renombrado chef, jurado del ciclo de Telefe junto con Donato de Santis y Damián Betular, se contagió de COVID-19 y deberá permanecer aislado durante los próximos 14 días. La producción del programa ya decidió que su lugar lo ocupe la prestigiosa Dolli Irigoyen, quien ya estuvo como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana de esta versión “celebrity".

Y la lista de los que tuvieron Covid antes del programa incluye a tres mas: Santiago del Moro, Analía Franchín y Claudio "Turco" García.