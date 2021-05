El histórico humorista que le dijo que "no" a Tinelli este año: "Está tranquilo con su vida de campo"

La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo lunes, a las 21 y por de canal Trece regresará a la pantalla chica Marcelo Tinelli con un renovado concurso de baile y el histórico humor que tanto rédito le dio durante tantos años de televisión. Pero no todas son buenas para el "Cabezón", ya que a la salida de Marcela Feudale, histórica locutora del ciclo, se le sumó la ausencia de un histórico humorista: Pablo granados decidió no ser parte del programa.

Tras 27 años en el programa, Feudale anunció que no será parte del ciclo que se emitirá por la pantalla de Canal Trece debido a la pandemia del coronavirus. “Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, había contado la locutora.

Este año, Tinelli apostará por un nuevo formato que promete nuevas disciplinas y muchas sorpresas al que bautizó como La Academia de ShowMatch. A diferencia del histórico Bailando por un sueño, contará con una serie de ritmos mucho más complejos que no sólo estarán destinados al baile. "Van a tener que bailar, en algunos casos cantar, va a ser todo más acrobático", sostuvo semanas atrás Eugenia Frugoni, directora de coaches.

El reality reincorporará “el baile del caño”, aunque con un estilo más acrobático, “el aquadance” y “el baile del cubo” como los ritmos que más darán que hablar. Pero no todo será baile y acrobacias, ya que los días viernes estará destinado exclusivamente al humor con la llegada de Politichef, una parodia de humor político de MasterChef Celebrity, el certamen culinario que lidera las noches de audiencia por la pantalla de Telefe.

De este formato humorístico serán parte Anita Martínez, José María Listorti, Pichu Straneo, Pachu Peña, Iván Ramírez y Martin Salwe. Fredy Villareal será el encargado de interpretar a Alberto Fernández, Roberto Peña se pondrá en la piel de Sergio Massa, Martín Bilyk será Horacio Rodríguez Larreta, Juampi González hará de Diego Santilli, Christian Alonso será Máximo Kirchner. Pablo Semmartin será el encargado de elaborar todo el segmento de humor político.

Pero a cuatro días de la vuelta del programa, José María Listorti reveló que Granados decidió no ser parte del ciclo y su amigo, Pachu Peña, reveló las razones por las que el cómico no estará este año en televisión. “Aparte de La Academia, vuelven los viernes de humor, según contó Marcelo, de hecho me tocó hacer poesías con Pachu, con Jorge Lanata. Y me divierto tanto con Pachu, es tan buena persona”, comenzó el conductor.

Y agregó: "Ojala hagamos más cosas juntos, porque te quiero mucho, te admiro”. En ese momento, a modo de broma, Listorti agregó: “Aparte nos sacamos de encima a Granados, que eso es genial”. Pachu, que estaba escuchando todo desde el móvil, no dudó, entre risas reprenderle y confirmar la salida de Granados: “Va todo más rápido, fluye más”.

En ese momento, Listorti le envió saludos a Granados, afirmó que el humorista decidió no trabajar este año en televisión y aclaró: "Con su nueva vida en el campo, que está tranquilo”. En esa línea, Peña reveló que con Granados ya tienen elaborado un proyecto que será exclusivamente para las redes sociales. "Es que le va muy bien con el Instagram”, concluyó Denise Dumas, co-conductora de Hay que ver.