“Él hizo lo que quiso conmigo”: Fran Mariano, la denuncia a Lotocki y las secuelas que le arruinaron la vida

Las cirugías plásticas y la moda por pertenecer a cierto grupo "estético" de la sociedad ha tomado mayor protagonismo en la última década. De hecho, Argentina está dentro de los países con mayor índice de trastornos alimenticios en adolescentes, algo que refleja la exigencia por ser “lindos o iguales a lo que se ve por televisión”.

Este, entre muchos otros, es el caso de Fran Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, el ex participante de Cuestión de Peso y Soñando por Bailar 2, quien fue víctima de mala praxis por parte de Aníbal Lotocki. “El tuvo una primera cirugía plástica en el 2012, la cual gracias a sus participaciones en los programas televisivos, fue gratuita. La misma consistía únicamente en un botox. También en ese momento le ofrecieron hacerle una dermolipectomia, la cual no se podía hacer porque él había estado en Cuestión de peso, y tenía contrato para hacerse la cirugía con la productora de dicho programa”, le indicó a BigBang su abogado, Pablo Reyes.

Seguido a esto, el doctor que trabaja en el estudio del letrado Roberto Castillo, expresó: “En el 2015, él se realiza otra operación de forma gratuita, por canje con Lotocki. En esa se le dice que se le va a hacer un retoque con botox, y cuando se despierta le habían colocado pómulos y diversas cuestiones que él no había solicitado. Más allá del pómulo fue intervenido en el mentón”.

Respecto a esto, en su declaración jurídica Fran afirmó: “En un momento de la cirugía recuerdo que me desperté y siento que me estaban inyectando la cara con un tremendo dolor. Recuerdo mis gritos porque cuando me desperté él me decía ‘ya está un poquito más’. Cuando me levanto veo que me había puesto pómulos, algo que le pedí que no. En ese momento me contestó: ‘tranquilo rufianes, te va a levantar la cara”.

Cabe destacar que en ese entonces Fran estaba atravesando un episodio depresivo y dramático a raíz de la reciente muerte de su madre, quien era su único familiar directo. Frente a su reclamo por lo ocurrido, el médico que operaba sin ser cirujano plástico le propuso corregir los errores en una especie de “workshop” gratuito.

Fran Mariano en su declaración testimonial indicó que volvió a confiar en él con el objetivo de que le retiren lo que le habían colocado: “Yo pensé que me iba a dejar lindo, agradable y yo pensaba que eso era sinónimo de éxito. Tenía 21 años. Me generaba confianza porque me trataba como su hijo, como un perrito mimado”.

Sin embargo, todo fue diferente a lo esperado: “En esa cirugía es donde se produce el fatal desenlace, le inyectaron metacrilato en distintas partes del cuerpo. El firmó un consentimiento bajo efectos anestésicos, esto lo realizaron en el barrio Belgrano. A raíz de esta cirugía, el comenzó a tener graves secuelas que perduran hasta el día de la fecha”, expresó Reyes.

Además, su representante legal desarrolló: “Actualmente Fran tiene la mitad de su rostro inmovilizada por esa cirugía. También tiene un trastorno postraumático por todo lo que le pasó. En el estudio coincidimos que son lesiones gravísimas porque tiene un daño permanente en la salud, en su psiquis, cuestiones que ya están acreditadas en la denuncia penal”.

“Hay una primera medida que se tomó en el 2022 donde a él le retiraron partes de un elemento desconocido, que es una prueba que está en la denuncia actual. Tiene parálisis en la mitad del rostro y un problema psiquiátrico por el cual consume cuatro medicamentos y no tiene una evolución favorables por todo lo que padeció, incluso el abuso de confianza que él tuvo con el profesional, que lo manipuló por su situación económica y por el episodio de haber perdido a su madre, su único familiar directo”, agregó Reyes.

“Respecto a la causa judicial, está ahora pendiente de notificación al denunciado, Anibal Lotocki y se verá si designa a su abogado de confianza o tendrá un abogado oficial. El año pasado tuvieron un acercamiento, ya que él quería saber que le habían puesto. Porque nadie lo sabe. Más allá de que no existen historias clínicas, ni consentimientos firmados, cruzó unos audios con su secretaria, pero no con él personalmente. Con él no tuvo contacto”, informó Reyes.

Por último, cabe mencionar que Fran declaró: “La secretaria y pareja de él, María José Castillo, me dijo que me puso biopolímeros”. Frente a esto, Reyes indicó: “Al momento lo que tiene son Biopolímeros (sin identificar). Por eso la carátula es lesiones gravísimas, referido al artículo 91 de la Constitución Nacional”.