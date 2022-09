"El hombre es tan boludo": Cande Tinelli habló de la crisis con Coti Sorokin y le tiró un palito

El show televisivo Canta Conmigo Ahora que conduce Marcelo Tinelli es una usina constante de chimentos y declaraciones picantes entre los mediáticos. Es que el formato y sus cien jurados invitan a muchos cruces y a que los movileros estén entre las grabaciones cosechando noticias frescas todas las tardes.

Una de estas la dio ayer la hija del conductor, Candelaria Tinelli, quien salió a aclarar los rumores que hablan de una separación definitivamente de su pareja, el músico Coti Sorokin.

"Estamos en un impasse. Pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, ¿eh?. La mejor de las mejores. Siempre bien, lo adoro", confesó la chica de los tatuajes. "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarra bien parada", sumó.

La modelo aseguró que estar trabajando en familia es algo que la contiene y la ayuda mucho para la situación que vive, ya que se considera, tanto a ella como a él, personas muy sensibles.

"Él estuvo con la gira, y se tenía que ir por esos compromisos, yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, con el laburo, y quería ser responsable y estar hasta el final, si es que se puede", reconoció Cande. "Cada uno respeta su trabajo, y es por ahí. Yo cuido lo que hago, quiero cuidar lo que hago", aclaró.

Por otro lado, las distintas publicaciones del músico generaron que muchos se preguntaran cuál era la situación, ya que mostró muy apenado en las redes sociales.

"Hubo varios posteos de él, está como muy posteador. No sé qué le pasa. Es que el hombre es tan boludo, la verdad. Vamos, media pila", expresó, entre risas, la hija del conductor. Aunque después le bajó un poco el tono al planteó y dijo que Sorokin lo quiere y que ella también hace esas cosas.