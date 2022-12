El Hotel de los Famosos 2: quiénes son los participantes y los nuevos secretos del reality

Falta poco para el Hotel de los Famosos 2 por la pantalla de Canal 13, reality que competirá con las galas de Gran Hermano en Telefé. Como fue en la primera edición que se realizó este año, los conductores serán Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "Chino" Leunis. "La segunda temporada está quedando buenísima, les va a encantar. Es muy intenso y fogoso, se viene un Hotel súper recargado. Todos los participantes entraron a ganar desde el primer día y están dándolo todo”, compartió la modelo entusiasmada mientras están en plena grabación del programa.

La idea del Hotel de los Famosos es tener todo grabado para la presentación del ciclo que se emitirá por las noches del Trece a partir del 15 de enero de 2023 y competir con el otro ciclo. El reality de las celebrities, a diferencia de la casa de los hermanitos, es grabado por lo que los famosos que participan están en la mansión en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, desde el 31 de octubre de este año y con contratos de confidencialidad. Sin embargo, mucha información ventilada estuvo circulando porque ya salieron del juego por lo menos seis participantes.

Quiénes son los participantes de el Hotel de los Famosos 2

El lunes se presentó oficialmente el elenco de esta nueva temporada. Los 16 participantes son: Charlotte Caniggia, Delfina Gerez Bosco, Rocío Marengo, Florencia Moyano, Mimí Alvarado, Abigaíl Pereyra, Marian Farjat, Érica García, Fernando Carrillo, Alejo Ortíz, Federico Barón, Martín Coggi, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Sebastián Cobellli y Juan Martino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Charlotte Caniggia: show girl. Hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, y hermana de Álex Caniggia, ganador de la edición pasada. Participó en algunas ediciones del Bailando, Masterchef Celebrity y otros tantos ciclos. La joven dijo que, en caso de ganar, se iría de viaje a lugares raros: “Me iría a países que no conozco, como China, por ejemplo”.

Delfina Gerez Bosco: modelo y conductora. Explotó mediáticamente cuando fue convocada para ser “la bañera de Marley” en el ciclo El Muro Infernal. Desde 2017 está casada con Fernando Beni, vinculado al marketing del automovilismo y, fruto de esa unión, llegó Gennaro.

Rocío Marengo: hizo famoso "baile del koala". Artista de la televisión argentina. Fue protagonista y centro de atención de varias ediciones del Bailando por un sueño, también estuvo en Masterchef y el año pasado llegó hasta las instancias finales de La Academia. Habló de su participación en el programa de esta manera: "Nada más lindo que volver a tener mariposas en la panza…Los nuevos proyectos, objetivos y metas me hacen estar en las nubes!!. Se viene “El Hotel de los famosos 2” por El Trece y no puedo más de la felicidad x ser una de las integrantes!!. Gracias vida por darme una nueva oportunidad de volver a respirar el aire que me gusta!".

Florencia Moyano: fue participante de una de las primeras ediciones de Combate, el reality de donde también surgieron Laurita Fernández, Flor Vigna y Nico Occhiato. Es patinadora artística y es muy conocida en TikTok. Una verdadera estrella de redes sociales.

Mimí Alvarado: fue novia de Luciano “El Tirri”, el primo de Marcelo Tinelli. Participó en una de las ediciones del Bailando y también es invitada con frecuencia a programas de espectáculos.

Abigaíl Pereira: Es una actriz, bailarina, cantante y vedette uruguaya. En Argentina, fue la partenaire de Gustavo Guillén en el Bailando 2007. Además, es activista por los derechos LGBT y el colectivo transgénero.

Marian Farjat: Fue una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2015, donde se puso en pareja con el cantante Brian Lanzelotta. Ahora es influencer.

Érica García: cantante, compositora, conductora y actriz argentina.

Fernando Carrillo: verdadero galán de telenovelas. Es venezolano y estuvo casado con Catherine Fulop, a quien conoció en el rodaje de una telenovela. En Argentina fue parte del elenco del Bailando 2016.

Federico Barón: hermano de La Cobra, Jimena Barón. Es un actor que tuvo una carrera independiente. Actuó en Chiquititas y también participó de otras tiras.

Martín Coggi: le dicen “El Principito” y fue boxeador hasta que el año pasado, porque ahora se dedica a la actuación.

Alejo Ortíz: como actor tuvo varias participaciones en la televisión nacional en exitosos programas como Mujeres asesinas, Chiquititas, Don Juan y su bella dama, Valientes, Botineras y Sos mi hombre, entre otras. Es hijo de la recordada Susana Ortíz.

Emiliano Rella: condujo los ciclos El diario de Operación Triunfo, El podio de la tv, Jugados por amor y Call Tv. Fue parte de los elencos de Frecuencia 04 y Rincón de luz.

Sebastián Cobelli: exfutbolista y está vinculado al mundo del espectáculo por su esposa, Fernanda Vives, con quien tiene dos hijos en común. Hace algunos meses, atravesaron una fuerte crisis por una supuesta infidelidad de su parte, pero ya está todo okey.

Enzo Aguilar: actor e influencer tucumano.

Juan Martino: es hermano de la periodista Majo Martino, quien participó de la primera temporada del ciclo televisivo. Tiene más de 78k de seguidores y lo sigue Ricky Martin.

Secretos del Hotel de los Famosos 2

Como se está rodando en este momento, ya se difundió que habrá repechaje durante el programa. También se conoció que no se les permitió ver a los jugadores el partido de la Selección Argentina frente a Países Bajos por lo que los encerrados no sabrían si La Scaloneta está ganando. Asimismo, se conoció lo que cobran algunos de los participantes por participar en este reality de celebrities: algunos aceptaron un mínimo de 3.000 dólares o un millón de pesos los más conocidos, esto independientemente del premio en caso de llegar a la final. En la primera edición se conoció que, quien ganaba, se llevaba una suma de 10.000.000 pesos.