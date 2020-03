El incómodo momento de Guido Kaczka al echar a un participante que lo "descansó" en vivo

Guido Kaczka vivió un incómodo momento con un participante de su programa, Bienvenidos a bordo. Un joven, identificado como Federico, quiso hacerse el gracioso en vivo y terminó siendo echado por el conductor. Qué fue lo que pasó y el video de la delirante secuencia.

Desde hace al menos una semana, la producción del ciclo decidió incrementar las medidas de seguridad en el estudio; en especial después de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia al brote mundial por el Coronavirus (Covid-19). Desde entonces, los concursantes, técnicos e invitados deben respetar una distancia de al menos un metro; en especial para con el conductor del ciclo.

El primer contacto entre Kaczka y el participante fue durante el corte. "Se me acercó, me estuvo charlando en el corte. Me dijo: '¿Qué hacés, Guido? ¿Todo bien? Te voy a saludar, te voy a dar charla'", reconoció el conductor al aire. "Acá lo que pasa es que todos son muy callados. Hay que hablar un poquito", condimentó el participante, descolocando un poco al conductor.

"¿Y qué hacés? ¿Todo bien, vos?", indagó Kaczka. "Bien, ¿y vos a qué te dedicás?", le preguntó con un tono canchero el participante. "¿Vos me estás cargando a mí? ¿Cómo a qué me dedico? Si estoy acá trabajando", respondió con educación el conductor del programa, quien ya comenzaba a transmitir su incomodidad por la conducta del joven. "Ah, vos sos el de la tele; ahí está", resistió Federico.

Kaczka intentó marcarle la cancha y sorprendió a todos al decirle que era un "guacho". Ese fue el momento en el que el participante intentó acercarse al conductor para poner paños fríos, pero se encontró con la dura respuesta: "¡No, no! Estamos con la distancia, en serio". El momento fue tan incómodo, que se procedió a que comenzara el juego. Tras perder, el conductor le hizo la pregunta de rigor del programa: "¿Tenés 'mamá, mamá'?".

Federico: ¿Cómo? A ver... se me ocurrió uno.

¿Cómo? A ver... se me ocurrió uno. Kaczka: Sí...

Sí... Federico: Mamá, mamá en el programa de Guido.

"¡No! Me estás hueveando", se quejó ya sin tapujos el conductor, quien no titubeó y despidió del aire al joven: "Fuerte aplauso. ¡Me estás hueveando! Se dice: 'Me descansó'".