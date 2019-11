El incómodo momento que vivió La China en Ezeiza: ¿Sus hijas saben de la separación?

El martes, Eugenia “China” Suárez confirmó su separación de su pareja y compañero de elenco de Argentina: Tierra de Amor y Venganza (ATAV), Benjamín Vicuña. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada hermosa”, confirmó la actriz en diálogo con Los Ángeles a la mañana.

Lo cierto es que la actriz vivió un incómodo momento esta mañana al regresar al país junto a sus dos hijas, Rufina, fruto de su relación anterior con Nicolás Cabré, y Magnolia, a quien tuvo con Benjamín Vicuña, cuando una cronista de le acercó para hacerle preguntas sobre la ruptura con el actor chileno.

Además, aprovechó su estadía en el país dirigido por Donald Trump para protagonizar una campaña fotográfica para una marca de ropa y dedicarle tiempo a su familia: descansó en las playas de Miami y disfrutó de los parques de Disney en Orlando junto a su mamá e hijas.

Pero al llegar al país, un equipo del programa de Confrontados la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza y La China, al verlos, lanzó la primera advertencia: “Estoy con mis hijas. Cuidado con lo que decís, por favor...”, dijo, sorprendiendo a la periodista.

Si bien la actriz se mostró predispuesta a hablar, dejó en claro que no iba ahondar en detalles con respecto a su separación de Vicuña. Sorprendida, la cronista bajó la voz para que las nenas no escucharán e indagó: “¿Ellas no están al tanto?”. Esto, lógicamente, molestó a la ex Casi Ángeles, quien aceleró el paso, evitó responder dicha pregunta y prefirió dar cortas y escasas respuestas. “Estoy bien, gracias”, se limitó a decir, al tiempo que definió sus vacaciones como “divinas, por suerte”.

Al mismo tiempo, remarcó que ya tiene proyectos laborales para el año que viene, pero aclaró que antes se tomará unos meses de vacaciones tras el éxito de ATAV. Insatisfecha, la cronista de Confrontados volvió a la carga y le preguntó sobre la salud de su ex suegro.

Cabe destacar que en las últimas semanas el papá de Vicuña estuvo internado en Santiago de Chile. "Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso, por favor. Está Magnolia, no me parece. Está todo bien con él. Por supuesto. Es el papá”, sentenció, visiblemente incomoda.

El actor chileno volverá a Buenos Aires este fin de semana para visitar a sus hijos y, de paso, conversar con La China definir el futuro de la relación.