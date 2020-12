El Indio Solari habló del Parkinson y reveló si vuelve o no a tocar en vivo en 2021

Carlos “Indio” Solari volvió a dar una entrevista después de un prolongado silencio. El lugar elegido fue Radio Provincia en donde tiene su programa su biógrafo, Marcelo Figueras. Allí, entre varios títulos, contó que es muy difícil que pueda volver a tocar por el avance del Mal de Parkinson que padece.

“Lo que tengo es molesto y doloroso, pero el otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos o que no tiene kinesiología. Debes tener ganas de tirarte abajo del tren, porque es insoportable, te aparta de la vida. Afortunadamente las cosas que hago tienen la particularidad de usar el cerebro para imaginar y estoy abstraído en mis cosas, pero imagino que para las personas que no tuvieron otra opción que agarrar el cucharín, debe ser un infierno”, afirmó.

Luego, en otro de los pasajes de la extensa entrevista que duró más de dos horas, el cantante adelantó que ve improbable que pueda volver a pisar un escenario. “A la muerte la trato como en las canciones, si hubiera venido con una pollera floreada por ahí agarraba viaje. La tomo así, naciste y el otro gran paso es morirte, entonces, lo demás empieza a ser secundario, empiezo a perder interés en muchas cosas porque el disco duro no da para todo y no está tan duro. El asunto empieza a aparecer sesgadamente, muy presente, pero tengo proyectos. Es improbable que me vuelva a subir a un escenario, lo que sí voy a hacer es un streaming en 2021. Además, estoy por sacar el libro de historietas con letras ilustradas y quiero hacer otra exposición de cuadros”, dijo.

“Este programa será prueba de que estoy vivo”, bromeó en alusión a las exigencias de algunos para que se muestre públicamente. El Indio admitió que tiene “experiencia” en la cuarentena, por lo que “la pandemia no me modificó en nada. Quizá solo me privó del cenáculo, esas cosas que hacíamos cuando conversábamos en un restaurante a quince cuadras. Lo que me modificó, no sé por qué, es la progresiva necesidad de hacer cosas: he estado dibujando, escribiendo, haciendo maquetas, a la espera de poder canalizar todo eso en algo”.

En relación a la proliferación del Covid-19, sostuvo que “hay una gran zozobra porque el mundo todo se está yendo al carajo y esto no era tan difícil de predecir” y por eso “hay que preocuparse por lo que pasa en todo el bosque, no en el arbolito donde estás haciendo el asado”.

“Yo puedo darme el lujo de hacer lo que tengo ganas, pero no es la realidad de los demás. Yo tuve una chance, compré el boleto y me gané este lujo. Nadie puede decir nada de mi manera de agenciarme una buena vida porque no jodí a nadie, no cagué a nadie. Hice música, la vendí y viví de eso, todo el mundo sabe cómo hice mi dinero y la AFIP sabe dónde lo tengo: lo tengo en el país, no afuera”, enfatizó.

Por último dijo que está “enamorado” de Los fundamentalistas del aire acondicionado: “se me cae la baba, yo insistí en que siguieran, sobre todo porque la idea era no reemplazarme a mí porque eso siempre hincha las pelotas a la gente. Son muy buenos músicos, se supone que van a seguir tocando repertorio mío, pero yo les digo que también pongan repertorio de ellos. Se llevan muy bien, estoy muy contento, creo que tienen el espíritu que yo sembré porque se respetan entre ellos, respetan la música, la lírica, me respetan a mí y eso está bueno para cuando hacés cosas en común con otra gente”.