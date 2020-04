El insólito "challenge" de Poroto Cubero y Mica Viciconte que sorprendió a Guido Kackzka

No es fácil, la verdad no es nada fácil. Es casi de la categoría "No hagan esto en sus casas". Mica Viciconte y Poroto Cubero aceptaron el desafío del conductor Guido Kaczka y anoche (desde sus casas, claro está), en el programa "Todos a bordo" de El Trece, dieron una fantástica muestra de agilidad personal. En especial, ella, que hizo el gasto de la prueba.

"Yo no lo puedo hacer acá porque estamos manteniendo la distancia. Pero hay una cosa que hacen ustedes, que dan vueltas", dijo Guido Kaczka.

-Sí, ese que ella se pone mi camisa y... -dijo Cubero, que pareció no entender a qué se refería el conductor.

Finalmente, Kaczka consiguió hacerse explicar: se refería a una prueba de acrobacia (que podés ver en el video de aquí arriba) que consiste en que ella de toda la vuelta por debajo y por encima de Poroto, sin tocar el piso. "Para mí que está editado", dijo Kaczka, chuzeándolos. Pero no, no lo estaba y requiere, al menos bastante ensayo y cierta elasticidad.

Cubero y Mica hicieron la prueba en vivo y les salió perfecto. Naturalmente, en el proceso los cuerpos de ambos quedan entrelazados, en una postura, digamos, sexy, que acaso no le debe haber causado mucha gracia a Nicole Neumann, aunque sí a los espectadores del programa.