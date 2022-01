El insólito contrato que Ricky Montaner le hizo firmar a Stefi Roitman por su propio casamiento

Raro, cuanto menos. Faltan pocos días para el esperado casamiento de Ricky Montaner con Stefi Roitman. Si bien la pareja procuró mantener los detalles de la boda bajo siete llaves, lo cierto es que de a poquito se van conociendo algunas cosas, como por ejemplo la locación: será en un campo en Exaltación de la Cruz.

El motivo detrás del hermetismo en torno a la boda es, cuanto menos, polémico. Y es que el hijo de Ricardo Montaner obligó a su futura mujer a firmar un contrato de confidencialidad para que se comprometa a no filtrar a los medios ningún detalle del casamiento.

"No sólo los proveedores tuvieron que firmar un contrato de confidencialidad, sino que la propia Stefi tuvo que firmar un contrato donde dice que no puede contar nada y que no va a filtrar nada a la prensa", consignó la periodista Maite Peñoñori.

Según Peñoñori, la argentina accedió a las condiciones que le impuso su futura familia política. "No querían que se sepa ni el lugar. Por eso, la invitación era un 'secret location', no te decía el lugar. Si vos confirmabas tu asistencia y decías que ibas a estar, recién ahí te van a pasar und ía antes la dirección para que no se la chusmees a nadie".

Pese a los contratos firmados y al operativo "secretismo absoluto", ya se sabe que la pareja dará el sí en un campo ubicado en la provincia de Buenos Aires, que la ceremonia será al mediodía y que habrá entre 400 y 600 invitados. "Es una zona de mucho campo, hay una caballeriza en el mismo lugar".