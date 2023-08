El insólito mangazo de Maratea: publicó una historia para que demoren el despegue de un avión

Hace días que Santiago Maratea no aparecía en su Instagram filmándose diariamente como solía hacer. Aun así, volvió a decir presente y aprovechó para meter un 2x1 de situaciones polémicas y escandalosas. En primer lugar, posteó una foto pidiendo por favor que una aerolínea lo espere y luego mencionó que finalmente perdió su vuelo, y en segundo lugar, en plena crisis del club, con los hinchas de Independiente que arden, volvió a pedirles dinero pero para una causa extra.

A veces, su vida parece un blooper constante. O quizás parece como si fuesen bromas aunque terminan siendo realidades. El martes por la mañana, Maratea posteó en su historia de Instagram un pedido adjunto para los pilotos o azafatas que se encontraban en el vuelo que él tenía que tomar, pidiéndole que lo esperen porque se encontraba demorado. En la misma, adjuntó el pasaje con el número de vuelo para poder dar con los trabajadores. Y, spoiler alert: nadie lo esperó.

“A los pilotos o azafatas de este vuelo, estoy llegando tarde. Por favor necesito que me esperen un toque que no puedo perder este vuelo. Ya tengo el check in hecho y no despacho equipaje”, escribió con una imagen que demostraba que tenía un viaje pactado para las 10:30 horas con destino a Tucumán.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Rápidamente se convirtió en tendencia en la red social Twitter bajo el lema de “¿Quién puede hacer algo así?” porque claro, para que aquella empresa pueda cumplir con su pedido, también tenía que demorar a todo un vuelo que contaba con más de 100 pasajeros. No obstante, eso no sucedió y horas más tarde se manifestó mediante un vídeo en sus redes. “Hoy me perdí un vuelo. Hace mucho no me pasaba. La gente que me conoce sabe que cuando era chico me perdía más vuelos de los que me tomaba y después me dejó de pasar y hoy dije: ‘soy una mierda de persona no avance nada en la vida y merezco lo peor que este mundo ofrezca’. Y me castigué”, constató.

A la vez, aclaró que a pesar de que la empresa decidió no esperarlo y despegar sin él, decidió eliminar la foto publicada porque en redes comenzaron a circular mensajes que decían que él estaba aprovechando la plata juntada por los hinchas de Independiente para poder hacer ese tipo de actividades. “A la mañana subí una foto del pasaje yendo al aeropuerto pidiendo que me esperen y me lo perdí igual porque llegué 20 minutos tarde. Después la borré porque empezaron a decir que me estaba yendo de viaje con la plata de Independiente”, dijo y agregó: “Ahora todos piensan que lo que hago es lavar plata con la plata de Independiente”.

Y ya que mencionó al club de Avellaneda, aprovechó el 2x1 e hizo énfasis en cómo se encuentra la colecta y que debido a la responsabilidad y la organización que tuvieron durante todo este tiempo los hinchas del club, se podría armar tranquilamente otro tipo de colecta que sería para nada más ni nada menos que comprar jugadores en el mercado de pases.

Ahora, lo que no sabe el influencer es el pésimo momento que está pasando la institución y el enojo que mantienen sus hinchas con el mismo. Sus simpatizantes juntaron 86 millones de pesos para salvar de la quiebra al club y no sólo que todavía no se realizó ningún pago, sino que desde lo futbolístico hasta lo institucional, a medida que pasa el tiempo, se vuelve peor. El sábado anterior, los hinchas sufrieron una represión policial en el playón del estadio cuando se encontraban de manera pacífica pidiendo explicaciones y la Comisión Directiva tardó tres días para pedir disculpas.

Ahora, hay una realidad y es que al día de hoy, los hinchas del "Rojo" en lo que menos están pensando es seguir colaborando con dinero del bolsillo de cada uno, teniendo en cuenta que además de la inflación y del hecho de vivir, también abonan una cuota mensual como socios que ronda aproximadamente los $5000.

¿Cuál fue la nueva idea de Maratea? Haciendo cuentas, especificó: “Tenemos 86 millones de pesos. La idea sería pagar la mitad de la primera cuota que hay que pagarle al América de México lo antes posible. Si juntamos 20 millones de pesos ya podríamos pagar esa parte. Si ocho mil hinchas de Independiente ponen $4000 ya lo podemos hacer. La pregunta es ¿Ustedes están para seguir poniendo plata? ¿Qué sienten? ¿Qué representa el fideicomiso para ustedes?”. Aun así, a pesar de que hizo varias preguntas, no dejó abierto ningún debate para que las personas puedan participar.

En cuanto a la situación que está atravesando Independiente como institución, aseguró: “Me pasa que con la situación actual de Independiente, como yo no soy parte de la dirigencia y el fideicomismo es una organización de hinchas del rojo, no puedo tomar ninguna decisión porque no tengo ese poder ni ese vínculo. Si a mí me preguntan si quiero ser presidente del rojo le diría que no, porque a los presidentes no le pagan”. A la vez, se consultó: “¿Cómo no les van a pagar ni a los presidentes de los clubes ni al presidente de la Nación?”.

Sin embargo, planificó toda una idea en la cual él estaría al mando del club. “En el hipotético caso de que soy presidente de Independiente, yo por lo que entendí de cómo funciona el club, haría dos cosas. La primera, le propongo a los hinchas juntar plata para comprar jugadores. Después de entender el potencial que tiene el hincha de Independiente organizado, ahora que pueden comprar jugadores nuevamente, tienen un problema que es que no pueden pagar las deudas y comprar jugadores. Entonces yo si soy presidente del club digo: pagar deudas es aburrido, comprar jugadores es divertido. Entonces que el club pague la deuda y que los hinches paguen los jugadores”, sentenció.

Mucha gente me va a decir ‘Santiago sos un drogadicto, los hinchas no pueden dirigir un club’ y bueno, eso piensan los que los subestiman"

“Lo segundo que haría, llámenme loco, pero yo agarraría de los hinchas de Independiente que son muy hinchas. De esos que viven para el club. Yo agarro 20 de esos y los pongo en la dirigencia. Estoy seguro que van a sacar el club adelante mucho más rápido que cualquier dirigencia”, planteó.

“Mucha gente me va a decir ‘Santiago sos un drogadicto, los hinchas no pueden dirigir un club’ y bueno, eso piensan los que los subestiman. En el caso de Independiente, conocí a muchos hinchas que estoy seguro que la gran mayoría le sobra pasión, entrega y capacidad para sacar el club adelante. Lo que le falta es organización”, concluyó.