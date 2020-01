El insólito reclamo que les hicieron los hijos de Luisana y Bublé estando de gira

Desde que nacieron, los hijos de Luisana Lopilato y Michael Bublé saben que durante buena parte del año estarán arriba de un micro acompañando a su padre en sus giras. Con el tiempo, Noah y Elías fueron creciendo y comenzaron a reprocharles algunas cosas a sus padres. El insólito reclamo que le hacen a Bublé cuando se baja del escenario.

En su tour actual, Bublé sorprendió a sus fans al subir al escenario a sus tres hijos mientras cantaba su hit Nobody but me. "Es mi parte favorita del show, se vuelven locos los chicos. Es gracioso, porque nunca quiero cruzar la línea de exponerlos a algo que nunca pidieron", reconoció el cantante en diálogo con la radio Smooth.

Pero subirlos al escenario no fue una decisión fácil, en especial porque la pareja siempre intentó resguardar la intimidad de los chicos. Sin embargo, fueron Noah y Elías quienes terminaron por convencerlo. "La realidad es que cada vez que terminaba un show, me subía en el micro y mis hijos estaban devastados. Me decían: '¿Papi, por qué no me dejaste cantar? Estaba preparado para hacerlo, papi'".

Leé también | Luisana Lopilato, Michael Bublé y el millonario dolor de cabeza de su nueva mansión en Canadá

Ahora soy un hombre más feliz y eso se termina notando cuando estoy sobre el escenario"

Consultado sobre cómo es la vida familiar en medio de un tour, el canadiense reveló: "Mis hijos son mi vida, son lo que disfruto de la vida. Soy un mejor entretenedor cuando están conmigo. Mucho mejor. Creo que tiene que ver con que ahora soy un hombre más feliz y eso se termina notando cuando estoy sobre el escenario".