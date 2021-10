El Juego del Calamar: secretos de la serie coreana que es furor en Netflix

"El juego del calamar" es una de las series más vistas de Netflix, no solo en la Argentina, sino que en el resto del mundo también ya es furor. Aunque para algunos fue una sorpresa los buenos resultados que obtuvo la ficción, lo cierto es que a otros no los sorprendió para nada.

Para quienes todavía no la vieron, deben saber que cuenta la historia de un grupo de personas de Corea que viven casi en la marginalidad y que tienen muchos problemas económicos, con deudas y gente que los busca para matarlos.

En medio de la desesperación por conseguir dinero, se anotan en una serie de juegos de niños que promete una recompensa millonaria, pero lo que no saben es que deberán arriesgar su vida para poder ganar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien la trama parece sencilla, no lo es, y de hecho, sale de lo convencional totalmente, y es esa una de las razones por la que está próxima a convertirse en la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming, a muy poco de superar las cifras de audiencia de la serie romántica Bridgerton.

Lo que muchos se preguntan, sin embargo, es cuales son los atractivos que presenta la ficción para generar tal fanatismo. Uno de los motivos podría ser la ironía con la que se vela vida. "La gente se siente atraída por la ironía de que los adultos sin esperanza arriesgan sus vidas para ganar un juego de niños", dijo en una entrevista el director de "El juego del calamar", Hwang Dong-hyuk.

Otra cosa que podría generar mucho atrape es que se trata de juegos sencillos de niños, lo que permite que el espectad

or puede concentrarse en cada personaje, en lugar de en las complejas reglas del la competencia.

A su vez, los expertos señalan que uno de los atributos destacados de la serie son sus personajes. Muchos de ellos son miembros marginados de la sociedad, y aunque todos ellos tienen enormes problemas de dinero, vienen de distintos sectores de la sociedad, lo que puede hacer que cualquiera se sienta identificado con sus vivencias.

El personaje principal, por ejemplo, es un hombre desempleado con una adicción al juego que lucha por ganarse el respeto de su familia. Durante la historia, conoce a un desertor de Corea de Norte con un pasado bastante trágico y a un migrante pakistaní que es maltratado por sus jefes.

Aunque en el este de Asia, los espectadores del show han encontrado grandes similitudes con la película japonesa de 2014 "As The Gods Will", su director fue consultado por esto, pero negó cualquier tipo de parecido. "Comencé a planificar [El juego del calamar] en 2008 y a escribir el guión en 2009... las similitudes que se señalaron son pura coincidencia y no hay copia de ninguna de las partes", cerró.