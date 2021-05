El jurado no quiso sumar a Valdés al grupo de WhatsApp y ella se quejó: "Estoy acostumbrada a los prejuicios"

Si bien todo parecía que se trataba de un juego o una simple broma, el roce entre los jurados de La Academia de ShowMatch comenzó a ponerse cada vez más áspero. Todo comenzó anoche, cuando un comentario de Carolina "Pampita" Ardohain, hecho antes de la performance de Flor Vigna y Facundo Mazzei, enfureció a Guillermina Valdés, quien se encuentra reemplazando transitoriamente a Ángel de Brito.

El jurado no quiere que Guillermina Valdés esté en el grupo de Whatsapp.

Resulta que la modelo le aclaró a su compañera que no podía ser parte del exclusivo grupo de WhatsApp de los jurados por el simple hecho de que es la pareja de Marcelo Tinelli. "No me gusta hablar mucho de mí, pero voy a decir algo que acabo de escuchar: no estoy en el grupo de WhatsApp del jurado”, disparó, sorprendida, Guillermina ante la atenta mirada del conductor.

Y denunció: "Yo pensé que era porque estoy como de paso. Y recién la escuché a Caro -porque parece que yo no escucho, pero escucho todo- y ella dijo: ‘No, no puede estar en el grupo porque le va a contar todo al jefe’”. La morocha, embarazada de siete meses y medio, no tardó en justificarse y en un tono más jocoso acotó: "¡Es una infiltrada!".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según explicó Pampita, la idea es evitar que Guillermina le cuente al patrón las pésimas cosas que hablan sobre él en el chat del grupo. “Claro, porque viste, por ahí decimos: ‘El escritorio quedó re bajito’. Y por ahí después ella te dice a vos: ‘Che, Marce, el jurado se está re quejando del escritorio’. Así que, por las dudas, viste, no hagamos líos”, le explicó Pampita a Tinelli, mientras Jimena Barón asentía y concordaba con la modelo.

Pero esta palabra no hizo más que enfurecer a empresaria, quien no dudó en contraatacar: “El ritmo lo vi medio medio porque estaba así (gesticuló una cara de desconcierto), la música se me mezcló. Quizás el público me vio a destiempo”. En ese momento, Pampita intentó hacer las paces y le ofreció una solución a su compañera: “Hacemos otro chat paralelo, si querés. No te queremos discriminar”.

Pero Guille, de manera contundente, respondió: “No, en otro no. Perdón, pero lo quería decir”. En un intento de recomponer el vínculo, la esposa Roberto García Moritán le propuso al resto del jurado invitar a la diseñadora de calzado a comer, logrando que Guillermina aceptara esta propuesta de paz y rematara: "Ellos deciden. Este es un guacho porque se hacía el amigo”, señalando a Hernán Piquín.

Luego de la devolución de la mujer de Tinellia a Vigna y Mazzei (un 10), vino el turno de Piquín, quien retomó el tema del grupo de WhatsApp. “Escuché todo esto que me pone nervioso, porque yo intenté meterla en el grupo y allá me dijeron: ‘No, no, no’. La chica de blanco dijo que no quería”, disparó y señaló a Pampita. A lo que Carolina, contestó: “¡Pero no seas panqueque, Hernán!”.

Guillermina reemplaza a Ángel de Brito.

El reconocido bailarín no dio el brazo a torcer y en busca de que Guillermina sea aceptada en el grupo, agregó: “¡Pero es verdad! Igual, acá tendríamos que poner una quinta silla, eh”, pidió. Pero a Guillermina no le pareció una buena idea: “No, no quiero una quinta silla. Quiero que, en el momento en que estoy en un espacio, pueda habitarlo al 100, completo, sentirme parte aunque me odien”.

Finalmente, Pampita accedió, pero aclaró que el administrador del grupo y que, en teoría, tendría la última palabra era nada más ni nada menos que Ángel de Brito, el jurado ausente. Por esta razón, la pareja del conductor de ShowMatch arremetió con furia: "Bueno, Ángel es un choto. Ángel, sos canceriano como yo, somos buenos. ¡Basta, Ángel! Todo bien. Son tres días más, meteme”, dijo.

Esta mañana, el conductor de LAM fue contundente y al salir el tema, le aclaró a Guillermina: “No vas a estar en el chat, yo soy el administrador". Y ni lenta ni perezosa, la bella rubia le respondió a través de las redes sociales: "No es mi intención Ángel, simplemente me pareció un poco violento escucharlo un minuto antes del aire, teniendo en cuenta que tiene que ver con prejuzgar a alguien sin conocerlo".

Por último, Guillermina le aclaró al periodista de espectáculos que ya está "acostumbrada"a los pre-conceptos y prejuicios, y cerró: "Como te lo dije, espero hasta que regreses". La mamá de Lorenzo Tinelli, Dante Ortega, Paloma Ortega y Helena Ortega le está cuidando el lugar a De Brito, luego de que éste último contrajera COVID-19 y deba aislarse en Miami, Estados Unidos.