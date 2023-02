“El karma, bitch”: Estefi Berardi y su prontuario de filtrado de chats ajenos y fake news

Sus acciones la definen. Estefanía Berardi pasó de tener un breve ascenso en la televisión exponiendo capturas de pantallas de conversaciones de famosos y sacando a relucir información privada; a fingir demencia de sus propias acciones. Ahora, la panelista de LAM (El Trece) y Mañanisima (Ciudad Magazine) quiere denunciar por daños y perjuicios a todo aquel que se atreva hacer lo que ella hizo para tener una escasa incidencia en el mundo de los chimentos.

En la volteada, hasta podría demandar al mismo canal para el que trabaja porque quien la increpó fue su compañera, Yanina Latorre al aire. Ella, de todas formas, en la mañana del miércoles, dijo que ya firmó contrato para seguir al aire en el programa de Ángel De Brito.

Todo comenzó la semana pasada cuando Latorre reveló con Berardi sentada a su lado, de que tenía en sus manos información de una larga lista de mujeres con las que Federico Bal había mantenido mensajes picantes, además de relaciones sexuales por fuera de su vínculo de noviazgo con Sofía Aldrey. Lo cierto es que a penas se especuló con la posibilidad de que la angelita estuviera involucrada en esa cadena de infidelidades, karma de por medio, Berardi llamó a sus abogados Martín Leguizamón y Fernando Burlando para que la cubran.

Al día siguiente, la panelista ex Combate que construyó su breve carrera en base a capturas de pantallas ajenas y hasta entonces negaba la existencia de los mensajes fue expuesta por el programa Intrusos. En los chats, Bal le habría dicho: “En un momento, te agarré el pelito y tu cara de placer, Estefi. Me la quiero tatuar en el pecho”. Ella comunicó entonces en sus redes: “Me llegó información de la existencia de supuestos chats donde se me involucra de modo irresponsable con terceras personas cuando los mismos jamás han sido confeccionados por mi persona”.

Después continuó su descargo haciendo énfasis en la ilegalidad de la difusión de chats privados, algo que ella hizo incesantes veces en su escasa carrera televisiva: “La difusión de supuestas e inexistentes charlas que me adjudican por correo privado y chats privado resultan ilegales. En consecuencia a la Ley 25.326, disposiciones del Código Penal de la Nación y art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación hago saber que la difusión de los mismos, reitero falsos y adjudicados a mi persona de modo irresponsable y con el solo fin de ocasionar un daño en menoscabo de mi dignidad personal motivarán el inicio de las acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan”.

Latorre la acusó de tener el "culo sucio", porque se hizo defender antes de que se difundieran los mensajes. De todas formas ella se cruzó de brazos y lanzó frases como “Me quieren obligar a decir lo que no quiero”, “Que digan lo que quieran”. De esta manera, después de la cautelar para que no se pueda hablar más de ella, demandó penalmente a Marcela Tauro (quien dio a conocer la noticia), Intrusos y a Aldrey. “El juez me dio la razón, fue ilegal la difusión de la información”, contó en Mañanisima, el programa que conduce la mamá de Bal.

Porque su accionar fue ambiguo y para nada limpio, en BigBang recordamos algunas de las capturas que mostró Berardi para dar la primicia de intimidades de otros, sin su consentimiento y quedó en offside.

La ex Combate reveló en septiembre pasado que existía cierto malestar de parte de Lali Espósito con la producción de La Voz Argentina debido a la consagración de Yhosva Montoya, integrante del Team de Soledad Pastorutti, como ganador del programa de canto que lideró el rating por la pantalla de Telefe. Incluso, la panelista presentó un supuesto audio de la cantante que parecía muy enojada, despotricando contra la producción de La Voz. "Una persona muy conocida de Telefe me confirma que (Lali) está que se la llevan los demonios, recién me mandó un audio puteando", aseguraba la panelista ante la atenta e ingenua mirada de Carmen Barbieri en Mañanísima.

Luego, puso un supuesto intercambio de mensajes entre la cantante y un productor de Telefe, y reprodujo al aire el audio en el que se escucha a Lali insultar: "Todo el tiempo... qué pretenden, que una maneje al palo todo el día". Claro está, la intérprete de Disciplina y N5 no tardó en desmentir esta información y a pura chicana e ironía, le salió al cruce a la ex Combate. "Jajajjajajjajajjajajjajajajajajjaa me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo)...Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así... Media pila che (me sigo riendo ahora...)", señaló la artista en su cuenta de Twitter.

Difundió también que la ex de L-Gante hablaba de su separación en un vivo. La panelista de LAM expuso en una captura de un reproche de Tamara Báez a L-Gante: "Vos contala como quieras y no jodas cuando esté con otro. Eso sólo".

También, Berardi soltó información sobre Melody Luz con su embarazo. La novia de Alex Caniggia le suplicó a la panelista que no diera la primicia de que estaba embarazada. La angelita posteó el intercambio de mensajes. Luz djo preocupada: “Donde trabajás son unos nefastos, mirá cómo me hacés poner bol... No sé si tenés pruebas o no, pero me da bronca que se metan en la vida de los demás”. Berardi respondió: “Hablo por mí. Yo nunca te hice nada. Y te repito que podés confiar en mí. Asique quedate tranquila”.

En medio del escándalo, la bailarina denunció que fue extorsionada con la información de su dulce espera. Después de que Berardi difundiera la conversación privada de Instagram que mantuvieron semanas antes de que se supiera públicamente la noticia de su embarazo, la exparticipante de El Hotel de los Famosos salió al cruce en sus redes.