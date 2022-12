El Kun Agüero, fuera de sí: del "¡Aguante el porro!" al "la tenés adentro, DJ Mariio"

El festejo de Sergio El Kun Agüero el domingo fue total. Una vez que Gonzalo Montiel anotó el penal que le dio el triunfo a la Selección Argentina y la coronó como la nueva campeona del mundo, el ex delantero del Manchester City saltó de la tribuna a la cancha, se sacó fotos con la dorada, cargó en sus hombros a Lionel Messi, su gran amigo y autor de los dos goles en la final, que le permitieron soñar a la albiceleste, se prendió un habano en el vestuario, se burló de Kylian Mbappé, chicaneó a Kingsley Coman (uno de los franceses que erró desde los doce pasos), tuvo un divertido ida y vuelta con Julián Álvarez, donde le dijo que él necesitó jugar tres mundiales para hacer dos goles y el ex River ya lleva cuatro en su primera participación y, como todo el mundo esperaba, se acordó de DjMariio, el youtuber español que fue noticia por su insólito cruce con el ex Independiente.

Con una botella de champagne en una de sus manos y completamente fuera de sí, el Kun Agüero le sacó el micrófono a @afaestudio, el canal oficial en Twitch de la Asociación del Fútbol Argentino, y aprovechó para dejarle un mensaje especial a DjMariio, quien había pronosticado un 3-1 a favor de Francia en la final. "A vos, que alentaste por Brasil, Argentina salió campeón del mundo. Somos campeones del mundo, la tenés adentro", sentenció el Kun. Como si esto fuera poco y para entender el grado de éxtasis que tenía el Kun, durante ese stram -donde se lo vio claramente pasadito de copas- también gritó: "¡Aguante el porro!" y le pidió a Gerónimo 'Momo' Benavides que le chupe "bien la pij...".

Su guerra con Mario Alonso Gallardo, popularmente conocido como DjMaRiiO, comenzó días atrás, luego de que la albiceleste eliminara a Países Bajos en su camino por conseguir la Copa del Mundo. El hincha del Real Madrid se mostró indignado por la polémica que se armó luego del duelo ante Países Bajos. Incluso fueron muchos los influencers españoles se manifestaron en contra de la Selección Argentina junto a DJMariio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Incluso, una vez que la Selección de España quedó afuera del Mundial, el streamer preguntó en su cuenta de Instagram “por quién” iban en los cuartos de final. El Kun, que en ese momento tenía una relación de amistad con el español, fue contundente y le dijo: “DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”. El tono agresivo del Kun molestó, y mucho, al youtuber.

Por esta razón, no sorprendió a nadie cuando Mario publicó en su cuenta de Twitter la imagen viral de los argentinos festejando al lado de los neerlandeses el pase a la Semifinal del Mundial de Qatar 2022, que algunos lo tomaron como una provocación. “Andá a jugar al FIFA vos”, fue la respuesta del Kun. La réplica de Mario no tardó en llegar y volvió a compartir una nueva postal, esta vez sobre la goleada que le había propinado a Agüero en el FIFA. Y más tarde, con Argentina ya en la final, el español pronosticó un triunfo de Francia ante por 3-1. Por eso tampoco sorprendió a nadie que en una transmisión de Twitch, el ex Independiente cargara con furia contra Mario.

Ambos estuvieron como invitados en una transmisión conducida por Ibai y Gerard Piqué, quien intentó ponerle paños fríos a la situación luego de revelar que el Kun había abandonado el grupo de WhatsApp que compartía con ellos y, claro está, DJ Mariio. “¿De verdad que están pelotudeando, no?”., sostuvo Agüero, visiblemente molesto. En ese momento Piqué quiso poner punto final a la polémica y evitar un inminente cruce con DJ Mariio, algo que no pudo lograr. “Yo no se sí es de verdad o de mentira, si es actuación o si de verdad te tocó”, le planteó el ex de Shakira al Kun. Entonces, Agüero disparó: “Si hace pelotudeces me caliento”, en alusión a DJ Mariio.

En la misma sintonía, el también ex atacante del Barcelona afirmó que nadie debía disculparse con él y sentenció: “Me da igual. A mí nadie me tiene que pedir perdón. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara. Prefiero decírtelo acá, no pasa nada. Cada uno le gusta la gente como es”. Luego de que DJMariio asegurara a cámara que no entendía la feroz reacción del Kun en su contra, Piqué dio por finalizada la disputa: “Esperaría a que el Kun vuelva de Qatar y seguramente se van a encontrar en algún partido o vamos a montar una cena con todos los propietarios. Algo vamos a hacer porque esto no puede seguir así”, concluyó el ex defensor.