El Kun intentó "limpiar su imagen" y Dalma lo aniquiló: el escándalo por el nuevo desaire a su hijo Benjamín

La polémica entre las hijas de Diego Maradona, Dalma y Gianinna, con el futbolista Sergio “Kun” Agüero por el “no saludo” de cumpleaños de Benajamín llegó a su fin cuando él mismo reconoció que se había olvidado de leer el mensaje que le habían mandado y, como era de esperarse, la mayor de las hijas del técnico de Diego salió en defensa de su hermana y la clavó al ángulo.

El Kun tuvo que recular y publicó un video el que habla con Benjamín y le dice, básicamente, que no terminó de leer el mensaje porque era muy largo. “Estaba leyendo tu mensaje porque yo no lo leí. Vi que era mucho y dije 'bueno, mañana lo leo', y hoy estaba comiendo”, afirmó.

Lee más | "Se caen las caretas": el Kun no invitó a su hijo a su cumpleaños virtual y Giannina estalló

Luego de que esa confesión se hiciera pública, y ante el silencio de Gianinna que prefirió guardar, Dalma salió con los tapones de punta y metió un verdadero “golazo” en redes. En su cuenta de Instagram subió una story en donde se puede ver una frase acompañada de un gif de una mujer riéndose.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

“¡Celebro que hoy haya estado todo TAN A LA VISTA! No necesito agregar nada. Qué hermoso fue”, escribió. “Benja, sabé siempre que tu Babu, la Tata, la Titi y mamá te vamos a poner siempre primero. Porque no te merecés menos que eso mi amor. Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenés censurada @giamaradona. Pero en cualquier momentito PRENDO FUEGO TODO, AMOROSA”, agregó Dalma.

A esa polémica se le agregó además que, al parecer, el futbolista -quien vive en Inglaterra- habría organizado una celebración de cumpleaños a la distancia vía Zoom a la que no invitó a su hijo.

Lapidaria

"1° de junio. Día donde se caen las caretas", sentenció Gianinna desde sus stories de Instagram.

"Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también", agregó.

"Te creía bastante piola. El sol no se tapa con la mano, ¿no?. Vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso, que venga y vamos a ver si me dura 30 segundos", escribió luego imitando una de las frases más famosas de su padre.

Agüero publicó en sus stories de Instagram imágenes del festejo virtual y en ninguna de ellas se aprecia a Benjamín. El futbolista pasó el día junto a su novia, Sofía Calzetti. La pareja vive en la exclusiva West Tower de Deansgate Square, en Manchester, un imponente edificio de 44 pisos con gimnasio, pileta olímpica, cancha de tenis, cine y terraza con bar.