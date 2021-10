El Kun reveló cómo se enteró Benjamín de la muerte de Diego y habló de Gianinna

El miércoles 25 de noviembre del 2020 marcó un antes y un después para la mayoría de los argentinos. Son pocos los que no recuerdan qué estaban haciendo en el momento en el que se confirmó la peor de las noticias: Diego Maradona había muerto a los 60 años.

Sergio "Kun" Agüero se encontraba en Europa cuando la información comenzó a circular a nivel mundial. "Cuando me enteré, pensé que era mentira", reconoció en diálogo con el diario El País de España. "Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín", sumó en alusión a su ex pareja, Gianinna Maradona, a quien optó por no mencionar con su nombre en la entrevista.

Desde la Argentina y todavía en shock, Gianinna le respondió a través de un escueto mensaje. "¿Es verdad o no?', le escribí. Me contestó que sí. Pensaba en mi hijo, me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia. Pensaba en él, en que lo tenía que llamar. Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio", reveló.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo y Benja lo amaba. Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al colegio y que lo intentara distraer. Al día siguiente me escribió: 'Papá, quiero ir a verlo'. La idea no me gustaba. Tenía miedo de que se quedara con un mal recuerdo. Pero como él quería, lo dejé ir. Fue al velatorio en la Casa Rosada con su madre. Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles, al menos Benja se pudo despedir de su abuelo".

Consultado sobre cómo le impactó la muerte de su ex suegro, el "Kun" reconoció: "Muy, muy mal. ¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día". Por ese entonces, el delantero todavía jugaba en el Reino Unido y no se había pasado al Barcelona para jugar con su amigo, Lionel Messi, quien finalmente fichó para el PSG.

¿Se arrepiente de haber firmado con el club catalán? "¿Qué jugador no quiere estar en el Barca? Yo te diría que a la mayoría de los futbolistas les gustaría vestir esta camiseta, por más que el Barca esté bien o mal. Llegué con la expectativa de jugar con Leo y de que se armara un buen equipo. Cuando me llamaron pensé: 'Me da igual lo que me paguen. Me pongo bien y voy a ayudar al equipo en lo que más pueda".

Sin embargo, las negociaciones entre Messi y el Barcelona terminaron de la peor manera. Y Agüero fue uno de los que más acompañó al capitán de la Selección argentina durante esos días. "Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports y las cosas que estábamos haciendo".