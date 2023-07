El lado oscuro de Coscu: una denuncia nunca aclarada, una acusación de abuso y llanto

En las últimas horas Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, fue tendencia por varios motivos. En primer lugar, por ser partícipe de la Velada III producida por Ibai Llanos siendo así la transmisión en Twich con más visualizaciones en la historia de la plataforma, en la cual el argentino boxeó contra Germán Garmendia, conocido como SoyGermán, y ganó. Y en segundo lugar, por todos los conflictos que lo rodean. Un tenso cruce con María Becerra, que también protagonizó Cazzu, un llanto fingido por los insultos recibidos, una denuncia que nunca se aclaró y un nuevo escrache por acoso sexual llevado adelante por el cantante Néstor en Bloque.

Paso por paso, la problemática mayor comenzó en el 2020. Mientras transcurría la pandemia, Coscu fue se convirtió en tendencia en Twitter tras ser escrachado por abuso y a principio de este año, nuevamente fue recordado por aquel suceso. Según pudieron evidenciar diferentes usuarios, la acusación realizada se basa en una fotografía en donde se lo ve al streamer tomándose una foto en modo selfie junto a una mujer acostada en una cama, en estado inconsciente y totalmente desnuda.

A pesar de haber sido tendencia en varias oportunidades por lo mismo, el argentino decidió llamarse a silencio y nunca explicó de qué se trataba esa foto que se estaba divulgando ni qué sucedió aquella madrugada en la cual decidió posar riéndose al lado de una mujer desnuda que no podía dar su consentimiento para que él sacara esa foto.

Sin embargo, a pesar de tener discusiones y malos entendidos con otros streamers y hasta con cantantes de la música urbana, nunca trascendió otra problemática de tal relevancia como lo fue la de aquella vez, aunque sí fue mencionado en varias circunstancias como una persona “machista” el cual siempre critica preferentemente a las mujeres por su labor dentro de la música.

En su momento, tuvo un tenso cruce ante la trapera Cazzu por críticas no constructivas hacia sus canciones y ahora nuevamente volvió a apuntar pero esta vez cambió de artista: lo hizo contra María Becerra. Y una de las cosas más frecuentes que se le puede destacar al argentino, es que cuando posee diferencias contra alguien, mayormente se trata del sexo femenino que el masculino.

De esta manera fue que el jueves por la noche, se armó una nueva polémica entre uno de los rubros más vistos: streamers y cantantes. Fue a través de una transmisión de Coscu que mientras hacía un vídeo reaccionando canciones, como suele hacer habitualmente con cada estreno, arremetió contra el nuevo hit de María, llamado “Corazón vacío” y eso no cayó nada bien, por lo cual continuaron su pelea a través de Twitter.

Todo comenzó con una acusación de Coscu en la cual daba a entender que María no escribió uno de sus párrafos de la nueva canción. Sin vergüenza alguna, dio por hecho de que aquella estrofa la había escrito Duki, Lit Killah o en su caso FMK, porque no podía ser posible que la oriunda de Quilmes escriba algo “tan bueno”. De esa manera, mirando a la cámara, le consultó: “¿La escribiste vos? No mientas eh”.

Rápidamente, la ex novia de Rusherking salió al cruce mediante Twitter afirmando y mencionándolo directamente contestándole que la letra fue compuesta por ella. Para no dejar dudas sobre su pensamiento ante el streamer, mostró el lado machista que oculta el conocido hincha de Racing en su vida pública. “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”, escribió.

Pero lejos de ser la única mujer en pensar que Coscu tiene pensamientos machistas porque siempre lo bueno se lo adjudica a los hombres mientras las críticas llueven contra las mujeres, fue Cazzu quien también dio su punto de vista. En medio del cruce, una fanática a través de Twitter le comentó: “Dale no seas tímida vení que vos le tenes que decir un par de cositas también, acepto historias hablando desde un auto”. Y unas horas después, la cantante trapera le contestó hablando sin pelos en la lengua: “Igual que hace cinco años atrás la pelotudez y misoginia sigue intacta”.

Sin embargo, tras la respuesta de “la Nena de Argentina”, Disalvo le pidió disculpas y comentó: “Si ofendí a algún artista con una reacción, les pido mi más sincero perdón. No saben lo difícil que es stremear por horas todos los días y que todo el chat te pida que escuches un tema. Nunca fue mi intención y vengo a pedir disculpas por todas mis reacciones en este tweet”.

Aun así, con el correr de los días, se hizo notorio que su pedido de disculpas en varias ocasiones hacia la oriunda de Quilmes no fue sincero, sino más bien conveniente por la cantidad de comentarios negativos que se hicieron presentes contra él. Sin contexto alguno, luego de su pelea en la Velada III, publicó un video viajando en un auto junto a sus amigos escuchando una canción de la artista, en el cual comenzó a gritar descaradamente “Vamos María… soy tu fan. Siempre te voy amar. Dale María, dale”. Algo que, nuevamente no cayó bien por la falsedad de los gritos.

Hay una realidad y es que Coscu sabe que se metió en un terreno indebido. En la actualidad, la actual pareja de J Rei es una de las artistas más escuchadas y con más comentarios positivos dentro del género urbano. Así como tiene miles de fans, son los mismos que la siguen y se lo demuestran constantemente. Por eso también es que, cuando el streamer arremetió contra ella, recibió una ola de insultos que luego no le quedó otra que ponerse a “llorar” en un streaming por todo lo que está pasando.

Y como si fuera poco todo lo que estaba atravesando, le cayó por encima una nueva acusación de acoso sexual y fue por parte de nada más ni nada menos que el cantante Néstor En Bloque, quien también se refirió mediante sus redes sociales. En respuesta al tweet de Coscu, le escribió: “A mí me ofendiste el día que le pediste fotos íntimas a mi hija de tan solo 17 años, sos un degenerado y quédate en el molde porque tengo los chats y hasta los mensajitos que vos borraste. No me interesa nada de lo musical, esto es un tema aparte…” Sin embargo, Unas horas después, el músico puso su cuenta de Twitter en privado, eliminó sus comentarios y ni el streamer ni ningún otro cantante se refirió a la grave acusación que le habían realizado.

En la noche del domingo, Disalvo encendió Twich y mientras hablaba con quienes le comentaban sobre la pelea y lo vivido en las últimas 24 horas, rompió en un llanto falso del cual no se le cayó ni una sola lagrima, diciendo que le tiene “miedo” al afuera porque lo pueden “envolver en una situación de mierda”, dando a entender como le sucedió tanto en sus acusaciones de abuso como contra su cruce con Becerra.

“Yo la pasé como el orto y siempre estaban los mismos en la casa bancándome. Y nunca dudaron. Ninguno dudó de mí. Sabían que eran todos inventos para cagarme la vida, para cagar la velada. Porque no querían ir en contra de mí, no saben quién soy, no saben nada de mí. Querían ir en contra de la velada, cagar el evento más grande de Twich”, manifestó.