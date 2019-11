El "lamentable" estado en el que Dalma y Gianinna encontraron a Diego: "Quedaron shockeadas"

Diego Armando Maradona y sus hijas, Dalma y Gianinna, están una vez más en el centro de la polémica. Todo comenzó cuando la ex de Sergio Agüero publicó unos llamativos y preocupantes mensajes sobre la salud del actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien respondió con un video en el que aseguró que no dejará herencia y donará todo su patrimonio.

A través de las stories de Instagram, Gianinna publicó: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta”. El lunes, molesto por los dichos de su hija, Diego le respondió con un contundente video desde su casa.

“No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando y me dolió muchísimo perder con Estudiantes. Pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará”, señaló El Diez, advirtiendo que donará toda su fortuna.

Este nuevo conflicto entre Maradona y sus hijas se originó el día del cumpleaños de Diego, quien celebró sus 59 años el 30 de octubre. Aquella jornada, Gianinna y Dalma llegaron a la casa que el técnico comparte con Rocío Oliva durante la madrugada.

“Gianinna llegó a las 2 de la madrugada a la casa donde vive Diego con Rocío y lo encontró en un estado lamentable. Gianinna llegó con Daniel Osvaldo y lo encontró a Diego de una manera que ninguna hija quiere ver a su padre”, revelaron en Los Ángeles a la mañana.

Según explicaron, la mamá de Benjamín Agüero lo encontró “en la cama, no precisamente durmiendo” y advirtieron que existen videos que prueban los dichos de las hijas de Claudia Villafañe. Lo vieron en muy mal estado. Quedaron shockeadas cuando lo vieron, y las sorprendió mucho ver a gente que no conocían”, detallaron desde el ciclo de El Trece.

Lo cierto es que Dalma decidió alzar la voz y se metió en el escándalo para defender a su hermana de los dichos de su padre. “Yo hablé con ella ayer y me dijo ‘lo que describió Gianinna es tal cual y es lo que pasó y hay mucho más, estas historia es larguísima’”, contó Ángel de Brito.

“Yo como tengo una relación de cariño con Dalma desde hace mucho tiempo soy testigo de situaciones violentas en el trato, en la manera de Diego de dirigirse a sus hijas. Cosas feas les dice. Así como se las dice a Claudia públicamente, se las dice a sus hijas en privado”, sumó.

Y sentenció: “Me dice Dalma ‘esto es larguísimo, es una historia muy larga, pero se terminó de pudrir el día del cumpleaños'. Ese día fue clave por toda esta situación. Y sienten las chicas que Rocío Oliva compite permanentemente con ellas porque ella no tuvo padre”.

Por otra parte, Rocío Oliva dialogó con el programa Pamela a la tarde y no dudó en cruzar a las hijas de Maradona. "Diego está bien, está todos los días bien, pero no llamo para ser vocera de él...Diego cumplió años, estaban sus amigos de Italia, de Venezuela, lo que él quería...yo no tuve nada que ver...eran 20 personas", explicó la futbolista.

Y sentenció: "Si quieren ocuparse de su padre, que se ocupen sus hijas....si lo vieron mal se hubieran quedado a dormir..no se ayuda a los padres por redes sociales...Diego se levantó hoy a las 8 para entrenar, volvió a almorzar y se operó la rodilla para estar bien. Si Diego conoce a su nieta Roma es porque lo organicé yo..hasta querían que le mande un coche y después hablan lo que hablan de mí.....ellas no hablan con su padre".