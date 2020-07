El lapidario análisis de Rocío Oliva sobre Dalma y Gianinna: qué dijo sobre la salud de Diego

Sigue la guerra entre los Maradona. Mientras Dalma y Gianinna avanzan en una estrategia judicial para tomar control de la salud de su padre y apartar al entorno de Diego Maradona, su ex pareja, Rocío Oliva, reveló detalles de cómo piensa y cómo actúa el ex futbolista. Separó al "entorno" y cuestionó las formas de sus hijas mayores.

La ahora panelista televisiva recordó que en su momento, cuando estaba en pareja con el "Diez", a ella también la acusaban de "blindarlo" y separó al actual entorno. "Se escuchó de todas las personas que estuvieron junto a él. En su momento fue (Verónica) Ojeda, en otro Rocío. Quien esté en ese momento gobernando, va a ser el culpable del entorno malo", advirtió, en su paso por el ciclo Polémica en el bar.

Leé también | Gianinna Maradona habló de la adicción de Diego al alcohol: "Toma y no lo disfruta"

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Consultada sobre si era posible que alguien le prohibiera a Diego mantener contacto con sus hijas, la rubia desestimó: "Yo tengo otra forma de pensar y de accionar. Yo, hija, voy a la puerta del country a ver a mi papá y no me saca nadie. Es mi forma, yo no mandaría un mensaje. No digo que esté mal. Pero las chicas saben dónde vive. Y yo, en su lugar, voy y hasta que no lo vea no me quedo tranquila".

Leé también | Maradona, furioso, apuntó contra Dalma y Gianinna: "Me quieren ver mal y defienden a quien me robó"

"Diego tiene sus momentos. Ahora ve que hay todo un lío detrás de él y por ahí dice: 'No quiero ver ni a Ojeda, ni a mis hijas, ni a nadie'. Porque también piensa que se hace todo un circo. 'Yo acepto quién entra y después salen y hablan'. No sé, porque no sé qué es lo que él está pensando. Pero puede que él no quiera (tener contacto con sus hijas mayores)".

Las facultades mentales del Diez y la posibilidad de una internación

“A mí no me corresponde decir si está para internarlo o tantas cosas que se dicen. Pero si lo veo mal voy a estar de acuerdo, en este caso con sus hijas, con su ex o con quien tenga la opinión de que eso es lo mejor para Diego. Me parece que todos queremos verlo bien y, si eso es lo mejor para él, está bien”.