El líder de Ke Personajes se calentó: “Metanse los premios en la puerta del o...”

Este martes se llevó a cabo una nueva entrega de los Premios Gardel. Antes de la ceremonia, Emanuel Noir, cantante de la banda Ke Personajes disparó en Tik Tok contra la premiación de la música nacional.

Restaban horas para que comience la ceremonia, Noir iba de camino junto con su banda para participar, hasta que recibió una llamada que lo descolocó: los organizadores le avisaron al cantante del momento que su terna no se iba a transmitir.

“Estamos acá en la estación de servicio, yendo a los Premios Gardel, algo súper archi mega zarpado. Ahora nos dicen que el género que nosotros estamos ternados no va a ser televisado, va a ser dado antes y después ‘váyase a su casa’”, aseguró con desilusión.

“No porque me toca a mí, pero hace tres meses estamos en el puesto número uno, en diferentes rankings de diferentes países y te hacen esto. Es una cosa de locos”, disparó Emanuel.

La banda Ke Personajes participaba de la terna a “mejor canción de cuarteto” con la canción “Ya no vuelvas (Versión cuarteto)” de Luck Ra y La K'onga. Que finalmente salió ganador.

Más tarde en otro video, de casi un minuto, el cantante explicó con más profundidad la situación. “Los Gardel son a las siete. Nuestro género, que parece que no es factible, se hace a las cuatro, ahora, antes de que abran todo. Medio rápido para nosotros. Después a las siete cuando arranca ‘quedate esperando afuera hasta cuando sea el show’ o el circo este Gardel, que yo ya le saqué la ficha”, dijo.

“Hay entrada, te haces todo el circo para que sea hiper mega wow y después ‘flaco anda pa fuera noma porque no sos de la cuadrilla nuestra’, de estos géneros nuevos que se inventaron y que hoy van a funcionan, entre comillas”, agregó.

Al terminar. volvió a remarcar el éxito de su grupo y tuvo un mensaje fulminante para la ceremonia: “Hace tres meses que no me pueden bajar los géneros que hoy van a sonar. Me voy a mi casa a buscar a mi hija. Metanse el premio en la puerta del o.., Gardel”.