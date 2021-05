El líder de Mala Fama fue acusado de "manosear" a su nieta y explotó: "No merezco esto"

Hernán Coronel, el líder de Mala Fama, quedó en medio de acusaciones de acoso y abuso sexual a raíz de un polémico video que se viralizó mientras compartía una cena con María Palacios, la instagrammer más conocida como La Chabona, compartiendo una cena. En la secuencia se puede ver como el cantante de cumbia sostiene a su nieta con su brazo izquierdo, mientras que su mano derecha la tiene debajo de la remera de la menor.

A raíz de este video, muchos usuarios no tardaron en salir a repudiar a Coronel y convirtieron en tendencia el hashtag #MalaFamaEnfermo. “El video es muy claro, tiene la mano por debajo de la remera de la nena y no le está tocando la axila precisamente, sino su pecho. La cara de incomodidad de esa criatura lo dice todo” o “¿Qué tan enfermo tenés que estar para manosear así a una nena?”, fueron algunos de los comentarios.

Durante la secuencia, se la escucha a Palacios decir: “Acá estamos loco, compartiendo un re guiso con el compa Mala Fama”. Por su parte, Coronel agrega: “El guiso va con tortas fritas porque está Ricardo Rubén”, en alusión a una de las personas presentes que estaban compartiendo la comida. “Aguante Mala Fama loco”, concluye el material, filmado con un celular y publicado por Christian Manzanelli, representante de La Chabona.

A partir de los comentarios negativos que recibió el líder de Mala Fama, las imágenes fueron borradas de las redes sociales. “No hay nada que aclarar, si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crío desde que nació y es mi mayor orgullo. Lo mejor que hice en mi vida fue cuidar, amar y protegerla porque yo toda la vida voy a estar”, sostuvo Coronel.

En diálogo con Crónica TV, el músico resaltó que la nena quería estar con él y ante su insistencia, decidió sentarla sobre su regazo. "La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama, quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”, relató.

Y remarcó: “El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crío yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan. Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”.

Según Coronel, los cuestionamientos que recibió en las últimas horas son “maliciosos” y calificó de “ratas” a las personas que difundieron el material bajo el hashtag #MalaFamaEnfermo. “No tengo mucho que aclarar. La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque Victoria (su nieta) fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”, concluyó.