El llanto de Claudia, el desaire a Dieguito Fernando y la bomba de Ventura contra Dalma

La polémica estaba instalada incluso antes de que comenzara la ceremonia de entrega de los Martín Fierro 2022. El homenaje a Diego Maradona, con motivo de los 17 años del primer programa de La noche del Diez, volvió a agrandar la grieta que enfrenta a los herederos. El llanto de Claudia Villafañe, el desaire a Dieguito Fernando y la bomba de Luis Ventura contra Dalma Maradona. ¡Poné los ravioles que estamos todos!

La primera en recoger el guante fue, como era de esperarse, la hija mayor de Claudia. "¡Hola a todos! Me están volviendo loca preguntándome si voy a los Martín Fierro porque, supuestamente, le hacen un homenaje a mi papá. Mi amigo Gabriel Shultz (y compañero de radio, claro) no entiende cómo no me invitan. Pero de más está decir que sabiendo quien lo organiza, jamás estaríamos invitadas", disparó Dalma, en clara alusión a Ventura.

"No se preocupen. Vamos a estar muy bien representadas por él (Dieguito Fernando), que sí está invitado y me parece perfecto. ¡No todos tenemos que ir a todos lados siempre", sumó la actriz, aunque evitó mencionar el nombre de su hermano menor y el de Ojeda, con quien mantiene fuertes diferencias que se incrementaron tras la muerte del "Diez".

Anoche, la tensión se sintió con fuerza en la gala de los premios de APTRA. En efecto, Ojeda y Dieguito Fernando fueron de los primeros en llegar y el hijo menor de Diego sorprendió a todos en la alfombra roja. Bailó, cantó y se mostró muy contento con las cámaras. Sin embargo, al ingresar al salón, Ojeda se dio cuenta de que la mesa designada para los Maradona se encontraba en el fondo, junto a los baños (la peor ubicación).

Mientras Ojeda se instalaba con Dieguito y su pareja, Mario Baudry, en la mesa del fondo; Claudia hacía lo propio en la alfombra roja. No se cruzaron en ningún momento. "¿Por qué viene?", se preguntaron muchos de los presentes. En efecto, Villafañe fue invitada a la gala en calidad de ganadora de MasterChef Celebrity, el reality que además se llevó el Martín Fierro de oro.

"Verónica es una figura. El hecho de que Diego Fernando estuviera también era significativo. Hice mi gestión para que pudiera estar. Nadie ni del canal, ni de APTRA, pensó en otro Maradona para convocar. Está Claudia Villafañe aquí, habiendo formado parte de un programa de televisión", explicó Ventura en diálogo con BigBang.

Después de aclarar que la gestión para que Dieguito Fernando formara parte de la entrega de premios fue suya, el presidente de APTRA la picó y les disparó fuerte a Dalma y a Gianinna, por no haber facilitado la participación de sus otros hermanos en los homenajes que Boca le realizó a Diego y en los que, según Ventura, hubo "miles de dólares y contratos" de por medio.

"De la misma manera, habría que preguntarse por qué Diego Fernando no fue al partido que Boca realizó, donde hubo contratos y miles de dólares para los que fueron. Y Diego Fernando en ningún momento pudo percibir ni ese dinero, ni ese contrato", disparó el presidente de APTRA.

Muy lejos se encontraba Claudia, en una de las mesas centrales. La escoltó en todo momento Santiago Del Moro quien, además de ser el conductor del reality de cocina de Telefe, también es íntimo amigo tanto de Villafañe, como de Dalma y Gianinna. Y así, mientras Dieguito Fernando miraba desde el fondo el homenaje a su papá, Claudia lo seguía desde la primera fila y no pudo contener sus lágrimas, pese a que intentó no quebrarse desde el inicio.

"Estoy disfrutando junto con mi hijo y mi pareja este momento especial", arrancó Ojeda, en diálogo con BigBang. "Mi hijo se lo merece (el haber sido invitado), obviamente. Lo estamos acompañando a él. La rompió (en la alfombra roja), un genio", sumó visiblemente orgullosa.