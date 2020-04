El llanto de Claudia Fontán al recordar a Fontova: "Qué puedo decir de una persona que fue mi amor durante tantos años..."

"Me es muy difícil decir algo, justo estoy acá en la radio y no podemos dejarlo pasar por alto... Qué puedo decir de una persona que fue mi amor, mi compañero durante tantos años. Un tipo enorme y un tipo inolvidable que, si pasó por tu vida, deja una huella para siempre", dijo entre lágrimas Claudia Fontán.

La actriz estaba al aire en el programa No todo está dicho, por FM 100, cuando se confirmó la noticia de la muerte de Horacio Fontova. La "Gunda" fue su pareja durante 15 años.

"Escucho esta canción ("Entra a mi hogar") y me acuerdo de él tocándola en la cocina de casa y componiendo. Hay que recordarlo con su alegría y con sus canciones y generando alegría. Un tipo muy inteligente que me hizo casi todo lo que soy. No tengo mucho más para decir pero recordémoslo con su música, con su arte y con el cariño que nos dejó a todos los que los conocimos", dijo después.

"Todavía hay cosas que me dan ganas de contárselas a él. Gran parte de lo que soy es por el Negro. El fue una puerta para salir a jugar. Es capaz, inteligente, generoso. Para alguien que está saliendo a la vida, encontrar a alguien como el Negro es una bendición de Dios", contó alguna vez Claudia.

Se habían conocido durante unas vacaciones en Villa Gesell y terminaron compartiendo 15 años de pareja. "El primer mes lo veía como amigo. Después empecé a aceptar que me gustaba. Pero al principio para mí era un viejo, un señor grande y buen mozo", contó en una entrevista con el diario La Nación.

"Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido compañero Horacio 'El Negro' Fontova, después de pelear durante años, como el guerrero que siempre fue, con una enfermedad. Para el INAMU es tremendamente doloroso despedir a nuestro hermano y compañero de tantas luchas y alegrías. Nunca vamos a terminar de agradecerte tanto compromiso con la música y con las causas justas y nobles", publicaron desde la cuenta de Instagram del Instituto Nacional de la Música.

Debido a la pandemia de coronavirus y a las restricciones sanitarias vigentes, no habrá velatorio, lo cual agrega un pesar extra a sus seres queridos, que no podrán despedir en persona al Negro.

De eso mismo se lamentó el actor Osvaldo Santoro, que fuera su amigo. Fontova estaba internado en el Hospital Finocchietto desde hace varios meses y mantuvo extrema discreción sobre el empeoramiento de su estado de salud.