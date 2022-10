El llanto de Thiago, se "robaron" la comida y triunfó el amor en la casa: la perlitas de GH

Lo hicieron llorar a Thiago

El grupo que integran Martina, Holder, Juan Reverdito y Nacho Castañares, autodenominado "los cuatro fantásticos", tiene el norte de, a través de cualquier medio, quedarse con el apoyo de Thiago Agustín Medina, el participante cartonero de La Matanza, de quien creen que es uno de los principales candidatos a ganar por su historia.

Y es probable que el joven de 19 años sea el más querido afuera, aunque la impericia de estos cuatro participantes con poco vuelo estratégico los lleva a cometer acciones que lo hacen alejarse de ellos y de la gente, que ve a través de la pantalla cómo intentan manipularlo y las cosas que dicen cuando no está.

Aunque no son los únicos, ya que el mismísimo Thiago escuchó a Holder decir que en su grupo eran cuatro y se fue llorando a su cuarto, dañado por la falta de confianza del bigotudo. "Están todo el tiempo diciendo que son cuatro, ¿y yo qué?", se preguntaba entre llantos el pibe. "Yo dije que estaba con ustedes y me hacen esto".

Tanto Martina como Nacho salieron a decirle que eso no era así y que debía entender que no se acostumbraban a que eran cinco. Aunque, fiel a su mala estrategia, Reverdito apareció y le confesó que Holder no confiaba en él. Algo que el rosarino reafirmó, para continuar manipulándolo. Esto es algo que generó un inmenso rechazo en las redes, y que es probable que se haga sentir el domingo cuando uno de los participantes quede eliminado.

lo hicieron sentir horrible al punto de explotar y cuando se fueron él dijo esto, necesito que se vayan esos nefastos porque en un dia que lo metieron a su "grupo" lo dejaron así cuando thiago entro a la casa con todas las pilas#GranHermano #GH2022pic.twitter.com/lmDC800Ezv — lola (@lolaavibes) October 21, 2022

Igualmente quedan esperanzas, ya que cuando el chico de Catán quedó solo en su cuarto, aprovechó para dejar un mensaje a los espectadores: "Voten al que quieran, gente".