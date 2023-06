"El lobo siempre es malo si la historia la cuenta Caperucita": Giannina le respondió a Jimena Barón tras la chicana

En el 2019 Jimena Barón tomó la posta de dejar de ser “La Tonta”, single que había lanzado en el 2017 para describir cómo era su relación con Daniel Osvaldo, para pasar a ser “La Cobra” y así vengarse mediante la música por todo lo que le tocó sufrir a raíz del amor. Pero, en su último disco llamado “Mala Sangre” optó por darle otro camino a sus canciones haciendo de su historia de vida, un álbum musical.

“La cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé”, era lo que cantaba Barón hacía cuatro años y ahora, en Mala Sangre, disco con el cual llenó dos Teatro Ópera, parece haber superado esa etapa de su vida y decide recordar sus desgracias como anécdotas que le pasaron y que decidió sanar en su tiempo y espacio que pudo.

Sin embargo, hay una cosa que todavía no puede superar y es la “traición” que sufrió por parte de Giannina Maradona, quien era su amiga y terminó envuelta en una relación amorosa junto a Osvaldo. Para ella, sí se tomó el trabajo de dedicarle una canción en su último álbum el cual la llamó como “la Araña”. De hecho, fue el primer single que presentó cuando comunicó que venía un disco en camino y rápidamente tanto sus fanáticos como todo aquel que la escuchó, supo que tenía una dedicatoria en especial.

Días más tarde, mediante un vídeo en Instagram en el cual explicó el motivo de la canción, confirmó que era como todos lo pensaban: la letra se refiere a la hija de Diego Armando Maradona y su vínculo con el ex futbolista. Porque además de la polémica de que eran amigas, en un principio cuando se comenzó a rumorear que estaban juntos, hacía años atrás, Barón tomó la opción de preguntarle a quien era su amiga sobre si era verdad o no y ella desmintió absolutamente todos los rumores. Aunque después salieron vídeos a la luz que dejaron todo más que claro.

Fue por ello que la cantante decidió sanar la traición por el lado de la música y así lo admitió. Mediante un vídeo, comentó una de las secuencias más raras que le ocurrió al grabar el videoclip de la Araña junto a los bailarines que su manager había contratado. “En el primer ensayo, me acerqué a saludar al bailarín y me dijo ‘Hola, ¿qué tal? Pablo Daniel’, lo cual yo pensé: 'Si este pibe me acaba de hacer un chiste, no lo quiero para nada mi vídeo, me parece un pelotudo'”, contó. Haciendo referencia a que el joven se llamaba exactamente igual que su ex pareja. “Y si este pibe se llama así, es bastante extraño lo que está sucediendo”, siguió.

Pero más tarde, apareció la bailarina que representaría el papel de la amiga que la traicionó y se presentó como “Dori”. “Yo le pregunté si era su nombre o un apodo. Se llamaba Dorina. Bueno… es todo extraño”, asentó la cantante, en medio de un sinfín de caras que hicieron alusión al nombre completo de la hija menor de Maradona: Gianinna Dinorah Maradona.

Más allá de todas aquellas coincidencias, similitudes y de la canción en sí, con todo el impacto que generó en el cual la Cobra le hizo una canción a la mismísima Araña, la peor parte llegó en el show de la ex Casi Ángeles cuando decidió hacer una introducción bastante polémica.

"Yo tenía una amiga. Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día, me mintió. Y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas, no se cogen a los maridos de sus amigas. ¿Verdad?", se escuchó decir a Jimena, mientras el texto se proyectaba en el escenario, antes de que comience el hit.

Los shows tuvieron lugar el 13 y 14 de junio y después de toda la euforia y vorágine que causó ese textual, en el cual se plagaron las redes sociales criticando a Giannina porque códigos son los que le faltan, la hija de Claudia Villafañe rompió el silencio con un comunicado a través de su historia de Instagram dedicado y respondiéndole directamente a su ex amiga.

Lo extraño fue que para comenzar, Giannina empezó diciendo: “Me llamo a silencio para no darle más trascendencia a la historieta”, pero… ¿Será que la culpa que debe sentir dentro de ella no la deja razonar? ¿Cómo es que se llama a silencio produciendo un comunicado?

“No me queda cómo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo”, escribió la Araña.

En la misma línea, comentó: “Yo sé lo que vi y todo lo que viví. De qué cosas/personas me hice cargo sin siquiera tener xq ya que hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida.”

Sin dar más vueltas, contraatacó a la Cobra llamándola “Caperucita” tras tratarla de mentirosa, a pesar de tener todas las pruebas y fechas a su favor. “Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”, manifestó.

Por último, admitió que hace años atrás eligió al papá de Morrison por encima de su amiga, sin importar la traición que estaba cometiendo. “Yo hace muchos años atrás por distintas razones y mil motivos elegí un lado. Mi lado, mi vida, nuestra historia. FIN”, concluyó.