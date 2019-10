El Mago sin dientes cruzó a Luli Salazar y la desafió a un debate: “Hay alguien que le dicta los tuits”

El próximo domingo 27 de octubre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y, como no podía ser de otra manera, son muchos los que están expectantes por saber si Mauricio Macri seguirá a cargo del país durante los próximos cuatro años o si, al final, la fórmula compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner tomarán las riendas del país.

En este contexto, anoche en la pista del Bailando por un sueño se vivió un insólito y llamativo cruce entre el oficialismo y la oposición mediática. Por un lado, Luciana Salazar, quien desde hace un tiempo viene manifestando sus sensaciones y críticas contra Macri, y por el otro el Mago sin dientes, quien mantiene firme su apoyo al actual líder de Juntos por el cambio.

Todo sucedió cuando Marcelo Tinelli le preguntó a la modelo su opinión acerca del debate presidencial que se realizó el último domingo. “Fue más o menos lo mismo que la otra vez (en referencia al primer debate presidencial). Mauricio estuvo mejor, muy bien coacheado. Alberto siempre se siente cómodo. Aparte, fue en la Facultad donde él da clases”, explicó.

Y en ese momento, la mamá de Matilda no lo dudó e hizo referencia a la frase de Alberto Fernández sobre Franco Macri: “Trajeron a un muerto, al papá de Mauricio. Se enojó mucho el presidente. Algunos del PRO dicen que hubo como un intercambio de palabras entre ellos, pero los albertistas dicen que no”, explicó la flamante experta en temas políticos.

En ese momento, Ángel de Brito tomó el micrófono y le señaló a la participante del certamen que tuitea “muy diferente” de lo que habla, provocando los aplausos del público y los del propio Mago sin dientes que –como hace habitualmente- se encontraba en primera fila en la tribuna.

Y es que De Brito, muy seguro, afirmó: “Hay alguien que le dicta los tuits”. Fue ahí donde el conductor de ShowMatch le pregunta al Mago su opinión, causando un intenso ida y vuelta entre él y Luli al aire. “Esos tuits (los de Salazar) están guionados”, disparó.

El intenso ida y vuelta entre Luli y el Mago

Luciana: Muy de macrista ese comentario, Mago.

Mago: Para nada. Él tiene asesores, que son los que le hablan y, obviamente, él hace un diálogo sobre lo que le quiere comunicar al pueblo.

Luciana: ¿Para vos Mauricio escucha?

Mago: Escuchar, escucha. Yo estuve hablando con él después de la derrota en las PASO.

Luciana: Pero también te dejaron solo ese día. Tuviste un momento en el que te dejaron solo.

Mago: Sí, es verdad. Pero también me recibieron. Me recibió Mauricio y le transmití que escuche a todos los argentinos, porque hay gente que necesita trabajar y quería que escuchara a todos los argentinos. Ahora está empezando a escuchar.

Luciana: ¡Recién ahora, a una semana de las elecciones, está escuchando!

Mago: Siempre estuvo escuchando… Tal vez escucha más, y está más asesorado.

Luciana: ¿Hablaste de la pobreza con él?

Mago: Lo primero que dije, y lo dije en este programa, fue que me gustaría que (Macri) hiciera un kilómetro menos de ruta y un plato más de comida para la gente.

Luciana: Yo lo tendría al Mago como asesor de Mauricio.

Mago: Ojalá que el domingo… Lo que valoro es la democracia que tenemos en el país. Que gane lo que la gente decida y que la democracia siga existiendo en este país.

Luciana: ¿Para cuándo el Mago candidato?

Este martes, el Mago sin dientes estuvo en Los Ángeles a la mañana y le propuso a Luciana a hacer un debate político con él. “Son palaras que alguien se las está diciendo y ese alguien estoy convencido que es un político por el solo hecho de ser una persona pública y de tener llegada a la gente. Yo no sé porque ella no transmite lo que realmente piensa”, dijo.

Y sentenció: “Si fuera así desde mi humilde lugar me gustaría ponerme cara a cara con ella y hacer un debate. Me gustaría saber qué sabe ella de la pobreza, si sabe números. Pero me gustaría debatirlo cara a cara, porque uno no sabe quién está manejando el tuit”.