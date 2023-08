El "Mago sin dientes" y el recuerdo de las PASO del 2019: "Esta noche no me quedo solo en el búnker"

Pablo Cabaleiro, más conocido como "el Mago sin dientes", fue uno de los primeros en hacerse presente en el búnker de Juntos por el Cambio. Fiel apóstol de la coalición opositora, el hombre de la galera recordó cómo sufrió el fracaso de las elecciones del 2019 y mufó a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta: "De acá hoy sale la persona que va a presidir el país".

"Estoy como un ciudadano más, esperando los resultados y esperando a ver quién va a ser la persona que va a presidir nuestro país", sostuvo Cabaleiro en un mano a mano con BigBang, al tiempo que advirtió: "Lo que más quiero es que el país salga adelante y que los argentinos estemos todos unidos".

Consultado por la triste postal del cierre de las PASO del 2019, en la que quedó sólo en el búnker de Juntos por el Cambio rodeado tan solo de algunos pocos globos amarillos, el "Mago" recordó: "Me quedé muy triste esa noche. Imaginate que después tuvimos cuatro años en los que hubo que esperar para poder tener una Argentina que salga adelante".

Envalentonado por los primeros boca de urna, la cábala del PRO se mostró entusiasmado incluso antes de que se conocieran los primeros resultados electorales: "Esta noche no se va a repetir, esta noche no me quedo solo en el búnker".