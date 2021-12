El Mago sin dientes y su pronóstico político: "El próximo presidente va a ser Rodríguez Larreta"

Marcos René "El Chino" Maidana y Yao Cabrera se subirán al ring el próximo 5 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Para confirmar la pelea de exhibición, ambos protagonizaron una inusual conferencia de prensa en el hotel Hilton Buenos Aires, en Puerto Madero, donde las chicanas, burlas, risas y, claro está, las pelas no faltaron. Pero minutos antes, se realizó un cocktail de celebración donde participaron varios influencer y famosos.

Allí, estuvieron presentes los hermanos Caniggia, Axel y Charlotte, Daniel La Tota Santillán, Dani “La Muerte”, María “La Chabona” Palacios, Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios, Felipe Pettinato en su rol como Michael Jackson, Wanda Nara. L-Gante y Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, quien a más de un año y medio de la muerte de su ex pareja, Ana María Patricelli, reapareció en la escena mediática y dialogó con BigBang. "Si de pelea se trata ¡imaginate! Yo me hice famoso por perder un diente en una pelea. ¿cómo no voy a estar en la previa de una pelea?", comenzó diciendo el mediático, en medio del barullo y el sonido del evento.

Recordemos que en 2009, en el ciclo Pasión de sábado, el por entonces desconocido Pablo Cabaleiro participó de una cámara oculta que le hicieron al intérprete a Ricky Maravilla. Cuando volvieron al piso, el cantante estaba muy enojado porque sentía que habían maltratado a sus bailarinas. Mientas Marcela Baños intentaba calmarlo y Hernán Caire miraba desde lejos, Ricky repartió piñas para uno y otro de los participantes de la cámara. En una de esas trompadas, le voló el diente a Cabaleiro. El golpe sería con suerte para él porque ese día nació el Mago sin dientes y le llovieron las ofertas laborales hasta el punto que se convirtió en el "amuleto" del macrismo.

Sobre el evento, Cabaleiro no dudó en calificarlo de "increíble" y se mostró entusiasmado por lo que pueda llegar a ocurrir en Dubai el año que viene. "Acá andamos, preparándome para la temporada. Esto es una cosa increíble, una cosa fenomenal porque la verdad quisiera ver lo que puede pasar arriba de ese ring. Uno llega con toda la experiencia del boxeo y la otra persona con una experiencia no sé de qué. Habría que verlo. Yo me siento y soy el primero en querer viajar a Dubai para ver esa pela", destacó el Mago y agregó: "Es totalmente insólita. Es una pelea que no podemos imaginar cómo puede terminar. Si hablamos de boxeo, ya sabemos quién es el profesional".

En ese sentido, se dirigió a los detractores de este combate, los cuales afirman que es una "mancha" para este deporte argentino, y pidió disfrutar de ese evento. "No sé si será libre o no. Pero vamos a disfrutar, se trata de un deporte y hay que disfrutarlo. Acá va a haber show. Creo que va a haber show", afirmó.

Las últimas elecciones primarias no solo significaron un fuerte golpe para el ex gobierno comandado por el presidente Mauricio Macri, sino que además representaron un antes y un después en la vida de Pablo Cabaleiro. Luego de convertirse en una suerte de cábala o referente mediático para los dirigentes de Cambiemos, terminó convirtiéndose en 2019 en la cara de la derrota.

Vale aclarar que en cada evento o presentación, el artista oriundo de Avellaneda se hacía presente para apoyar a los ex Cambiemos (hoy Juntos por el cambio). Siempre era el primero en llegar y el último en irse. Fue así que, en 2016, fue cara de la victoria del grupo de los “globos amarillos” cuando Macri superó a Daniel Scioli en las elecciones presidenciales. Pero, la suerte no lo acompañó y se transformó en la imagen de la derrota durante las elecciones de 2019.

Mientras todos eran reclamos y enojos en el búnker de Juntos por el Cambio montado en Costa Salguero, a raíz de la aplastante victoria del Frente de Todos, se difundió una postal del Mago sin dientes sentado en un rincón con un semblante muy alejado al de la alegría. Totalmente solo, sentado en una de las mesas y sujetando su celular, El Mago se dejó ver triste por los resultados de las elecciones, sin poder creer lo que estaba ocurriendo.

Pero él no se rinde y está seguro que puede ayudar a Cambiemos a salir a flote. "sobre la situación del país, esperemos que salgamos de todo esto porque realmente el país necesita salir adelante y creo que tenemos un país mucho más rico de lo que uno se imagina. Si la gente, lo que habitamos este país no nos vamos a otro y nos unimos, creo que somos potencia en el mundo. Pero dependerá de nosotros y no de los que nos gobiernan", aclaró.

Sobre cómo quedó su relación con Macri, tras aquellas fatídicas elecciones y luego de que años atrás le implorara al ex presidente que lo reciba en Casa Rosada, señaló: "La relación quedó bien. O sea, sigo teniendo relación. Hablo con Mauricio (Macri) y con Horacio (Rodríguez Larreta). Es más, creo que el próximo presidente de los argentinos va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Acuérdense lo que dice dos años antes el Mago sin Dientes", pronosticó y sobre lo que cree que ocurrirá con el actual presidente Alberto Fernández, Cabaleiro sentenció: ¿Qué pasará con Alberto (Fernández)? Y, pregúntenle al pueblo".