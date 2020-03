El mail que Harry le mandó a William y la furiosa respuesta por el "embarazo" de Kate

"¡Sos un egoísta!". La tensión entre los hijos de Lady Di se incrementó en enero cuando, sin previo aviso, el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, anunciaron su renuncia a la Corona británica. Después de las reuniones contrarreloj para delinear la salida de los duques de Sussex, los hermanos casi no volvieron a tener contacto. Cómo sigue el vínculo hoy y la feroz recriminación del príncipe William que tiene como eje central el futuro embarazo de Kate Middleton.

Según consigna la prensa británica, los hermanos ya casi no se hablaban al momento del anuncio, pero el diálogo ahora es incluso más frío. "Harry sólo le escribe por mail. En el fondo, quiere recomponer el vínculo con su hermano mayor, pero entiende la resistencia de William", advierten desde el entorno de los duques de Sussex.

Más allá de la intempestiva renuncia, la bronca del hijo mayor de Lady Di y el príncipe Carlos radica, de acuerdo a las fuentes de la Corona, en que tenía planificado volver a ser padre este año. "Los embarazos en la Familia Real no son cosas improvisadas, todo se planifica de acuerdo a la agenda de eventos y a los intereses de la Familia Real. El plan de William y Kate era volver a tener otro hijo este año y la renuncia de Harry lo imposibilitó".

"La Reina les pidió que asumieran más actividades públicas y que recarguen su agenda, por lo que un embarazo es algo impensado en este momento. William y Kate tienen ahora todo el peso de ser la 'cara visible' de la Corona y el desafío de sobrevivir al Megxit", refuerzan fuentes vinculadas al heredero al trono.

William y Kate querían volver a ser padres este año, pero la renuncia de Harry cambió todo"

Según los medios ingleses, William sigue "dolido y enojado" con su hermano menor. "Sus amigos, en especial Kate, le piden que sea más comprensivo y que intente recomponer la relación, pero está muy enojado. Siente que Harry sólo piensa en él y su familia. Le recrimina que no pensó en la suya, ni en el impacto que su decisión tendrá en sus hijos, por ejemplo".

William y Kate son padres de tres hijos: el príncipe George (6), la princesa Charlotte (4) y el pequeño Louis, de un año y medio. "Kate ama ser madre, es el respiro que encontró para poder afrontar todos los compromisos y el estricto protocolo que demanda ser parte de la Familia Real. Su sueño era tener cuatro hijos, eso es lo que siempre hablaron con William. Él quería tener dos, pero con el tiempo le gustó la idea de tener una familia grande. Ese sueño no se va a cumplir".

En efecto, la duquesa acaba de cumplir 38 años. Lo hizo el mismo día en el que sus cuñados anunciaron su renuncia. "Para ella fue un bombazo. No lo podía creer. Vio el impacto negativo que tuvo en su marido, estaba desolada. Ese mismo día le dijo a William: '¿Qué hacemos ahora?'. El plan era empezar a buscar su cuarto hijo, pero quedó todo suspendido gracias a Meghan y Harry".

"Kate no quiere esperar demasiado, porque tiene miedo de poder tener un embarazo de riesgo por su edad. Ya sabe que este año no podrá quedar embarazada y todo indica que el año que viene tampoco suceda, por las demandas de la Corona. Le dijo a sus amigas que tal vez ya no pueda volver a ser mamá. Eso es algo que ni Meghan, ni Harry tuvieron, ni tienen en cuenta".

Los mails de Harry no hacen más que incrementar el malestar de su hermano, que sigue el minuto a minuto de la nueva vida de los duques en Canadá. "William no entiende por qué Harry sigue dando entrevistas o participando de eventos como orador en los que lo único que hace es hablar de lo que sufrió en su infancia por culpa de la Familia Real. Es algo que lo enoja y le duele. No entiende por qué sigue tensando la cuerda, si la Reina ya les aprobó la renuncia. Lo vive como una traición".

