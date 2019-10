El mal momento de Luciano Castro y sus fotos desnudo: “La estamos pasando mal de verdad”

A comienzos de octubre, Luciano Castro estuvo en boca de todos y se convirtió en tendencia debido a la viralización de algunas de sus fotos “hot”. En las imágenes se puede ver al actor exhibiendo su generoso físico ante las cámaras.

Si bien las imágenes generaron todo tipo de memes y comentarios en las redes sociales, Sabrina Rojas -la mujer de Castro- quien rompió el silencio y explicó en qué contexto el galán se sacó esas fotos. “Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, había contado.

Además, Sabrina explicó que ya sabía de la existencia de esas postales y reveló cuál fue su reacción al enterarse: "Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”.

Lo cierto es que este mismo lunes, Luciano se refirió a sus fotos y fue contundente: “La estamos pasando mal de verdad”. En una breve nota con Los ángeles de la mañana, el actor frenó con su auto y dijo: "Yo conozco a todos, tengo una amistad con Ángel (De Brito) y te voy a explicar algo ¿sabés por qué no hablo? Y es lo único que te voy a decir: la estamos pasando mal de verdad".

Cabe recordar que Luciano decidió recurrir a la justicia para pedir una orden que prohíba la difusión de sus imágenes. "Si lo entendés te agradezco y perdón que los hice correr y te pido perdón que siempre soy el mala onda pero no tengo otro estilo. La estamos pasando mal, entiéndanla y gracias muchachos, nos vemos", concluyó.

Por su parte, Ángel de Brito recordó la primera vez que habló de las fotos con el actor. "Cuando las fotos ya estaban dando vueltas lo llamé. Le dije '¿viste las fotos?' y me dijo 'no, no las vi... ¿de qué me hablás? ¿qué fotos?'... le pasé las fotos y él sabía de la existencia pero no que estaban en las redes. Entonces me dijo 'soy yo'", sentenció el también jurado del Bailando.