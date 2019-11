El mal momento de Marcela Kloosterboer: comió carne por primera vez en 30 años y escrachó al restaurante

Marcela Kloosterboer vivió un momento de tensión en Miami cuando comió carne por error, después de 30 años de no hacerlo, en una hamburguesería. El episodio sucedió ayer y la actriz decidió darlo a conocer en su cuenta de Instagram para escrachar al local.

“Pedí una hamburguesa vegetariana. Hace 30 años que no como carne y me trajeron una hamburguesa de carne. Le pregunté al señor si era de carne y me dijo que no, que era vegetariana. Al rato me dicen que no, que era de carne. Después de 30 años me hacen comer carne y nadie se hace cargo. Ahora voy a arrobar el lugar para escracharlos”, afirmó la actriz mientras mostraba el local en sus stories.

"Marcela Kloosterboer":

Porque contó que comió carne tras 30 años porque ordenó una hamburguesa vegetariana en un restaurante y no lo erapic.twitter.com/EymfLFkOFf — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 4, 2019

En su infancia, Kloosterboer dejó de consumir carne cuando supo por un familiar del sufrimiento al que se sometía a los animales antes de que llegaran a su plato. Y desde hace un tiempo dejó de ingerir la mayoría de los alimentos derivados.

Incluso en diferentes entrevistas salió a criticar a quienes consideran una moda el vegetarianismo. “No soy cool por no comer carne, soy vegetariana por convicción”, afirmó recientemente. La actriz se encuentra en Miami debido a que fue a visitar a sus padres que residen en esa ciudad de la costa Este de los Estados Unidos.