El mánager de L-Gante amenazó a Berni y a la fiscal del caso Luján: "Está diciendo estupideces"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sorprendió a propios y extraños al referirse a la batalla armada tras el clásico zonal entre Luján y Leandro N. Alem que terminó con la muerte de Joaquín Coronel, de 18 años. "Estamos investigando la causa del inicio de este enfrentamiento y creame que me parece que hay algún famoso en el medio", lanzó sin pelos en la lengua el funcionario sin dar mayores detalles al respecto.

Según trascendió, el famoso apuntado por el ministro de seguridad bonaerense es Elian Ángel Valenzuela​, alias L-Gante, a quien tiene en la mira por la presunta relación del artista con varios de los involucrados en los incidentes entre Luján y Alem. De acuerdo a distintas fuentes consultadas por este sitio, muchos de los sospechosos serian del entorno del cantante.

Además, la fiscalía investiga a L-Gante porque sospecha que hubo un "ajuste de cuentas" por una vieja pelea que lo tuvo como protagonista en el hospital de Luján. En septiembre de 2021, el músico vivió un incómodo momento en la puerta del hospital de Lujan cuando fue a visitar a su hija recién nacida, Jamaica. “¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaros lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes", había dicho por entonces el cantante en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

Según había contado su entorno, L-Gante había ido a ver a su hija cuando varias personas lo agredieron verbalmente por una histórica pelea entre General Rodríguez y Luján, que excedería al músico. “Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí. Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi", destacó.

Desde el entorno de Berni advierten que este encuentro estaría vinculado a los hechos de violencia ocurridos el domingo último en las inmediaciones del Estadio Municipal de Luján mientras se disputaba el clásico de la Primera C de fútbol, que le causaron la muerte por un balazo en el tórax a un joven de 18 años, hincha de Luján, y heridas a otras ocho personas, seis de ellas dadas de alta y dos aún internadas pero fuera de peligro. "Vamos a ver cómo resulta la investigación. Estamos convencidos de eso, necesitamos la prueba para afirmarlo jurídicamente", sostuvo Berni en diálogo con radio La Red.

Pero estas afirmaciones del ministro no hicieron más que alterar al entorno del cantante de cumbia. Sin ir más lejos, el mánager del artista, Maxi El Brother, realizó un duro descargo en las redes sociales y hasta se animó a amenazar a Berni, a la fiscal que lleva adelante la causa y a los periodistas que hablaron de su representado. "¡¡¡Al que le interese que lo vea!!! ¡El que habla nunca sabe y el que sabe nunca habla!", escribió junto a un polémico video que subió a su cuenta de Instagram arrobando al cantante. "Ni Elián sabe que estoy haciendo esto, pero ya me tiene podrido todo el periodismo, la gente que habla pelotudeces, la prensa que da vergüenza y algunos políticos", advirtió.

Y siguió, visiblemente molesto: "Lo están vinculando a Elián con el tiroteo entre barras y tienen que ser responsables con lo que dicen. Berni, que no sé que cargo tiene ahora, dejando en tintes que tiene que ver algo con algún famoso de la zona y enseguida el periodismo salió a decir que era L-Gante. Dejen de responsabilizarlo de cosas idiotas, sean conscientes de lo que dicen. No afirmen, pregunten... No tienen respeto de que murió un pibe. La fiscal (Laura Cordiviola), este Berni y el periodismo que lo está vinculando a Elián yo se los digo: él no tiene nada que ver. Yo se los juro y les prometo: esto llega a traerle algún problema y yo me voy a encargar de que no puedan hacer su labor los periodistas".

En medio de sus amenazantes palabras, Maxi sostuvo que ya está "harto" y afirmó: "Me tienen harto, cansado, y lo digo con total responsabilidad y me hago cargo. Tanto al periodismo, como a los políticos y la Justicia que se quieren colgar de Elián para tener un titular: sean responsables con lo que dicen porque pueden llegar a traernos problemas y a mí me corre sangre por acá (se señala las venas) y si me tocan lo que amo la verdad es que no sé cómo puedo llegar a reaccionar. A la fiscal que está diciendo estupideces, a Berni y al periodismo se las hago corta. ¿Le quieren arruinar la vida a un artista de 22 años? Sean responsable con lo que dicen".

Finalmente, el mánager de L-Gante advirtió: "Así como a nosotros nos miden con una vara que es la equivocada, yo voy a empezar a medir con la misma vara a todo el mundo ¡Pónganse las pilas porque cada cosa que dicen puede llegar a traernos un problema a nosotros que no nos metemos con nadie! Y si yo llego a tener un problema me la voy a agarrar con la gente que está hablando idioteces". "No sé cómo puedo llegar a reaccionar", cerró.