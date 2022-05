El Marginal, Quién mató a Sara y más: Netflix y los estrenos que llegan en mayo

El mes de mayo será uno cargado de estrenos para la Argentina, porque la plataforma Netflix sumará varios nuevos contenidos a su catálogo, entre los que estarán la ansiada y última temporada de la serie ¿Quién mató a Sara? y la última entrega de éxito argentino El Marginal. Además, se agregarán varias películas y documentales.

Are You The One?: el match perfecto (Temporada 6) (1/05)

Tal como sucedió en las entregas anteriores de este reality, esta vez veintidós personas llegarán a Nueva Orleans, donde buscarán encontrar la pareja perfecta y ganar un premio de un millón de dólares.

El marginal: quinta temporada (4/05)

Era tan esperada y finalmente llegará. Esta última temporada de la serie será una continuación de los eventos que se vieron en la pasada entrega cuando Diosito logra escapar del penal junto a Pastor, quien luego es recapturado por quedarse a ayudar a Emma, que estaba herida a la salida.

En el tráiler que Netflix lanzó a principios de este mes, se ven a los personajes de la cuarta temporada, pero se suman nuevos actores como el caso de María Leal que encarnará el papel de la jueza María Virginia Piñeyro.

Bienvenidos a Edén (6/05)

Esta creación española muestra como cinco influencers van a una isla y acaban por caer en las garras de una comunidad de lo más peligrosa. "Un grupo de jóvenes asiste a una fiesta exclusiva en una isla remota. Pero el paraíso más tentador puede albergar los más peligrosos secretos", dice la reseña de Netflix.

El arma del engaño (11/05)

Los actores Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Penelope Wilton, Johnny Flynn y Jason Isaacs actúan en este drama bélico dirigido por John Madden. El argumento se basó en el libro escrito por Ben Macintyre sobre la Operación Mincemeat, un plan británico que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial.

"Dos oficiales de inteligencia británicos idean un descabellado plan para engañar a los nazis y cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial", indica el resumen de la película.

42 días en la oscuridad (11/05)

En medio de una tormenta mediática y de la investigación policial, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida. Inspirada en un caso real. Esta serie trata de la historia de Verónica Montes, una mujer que desaparece de su hogar sin dejar rastro alguno. Su hermana, Cecilia, comenzará una búsqueda para encontrarla en contra del tiempo, la negligencia de las instituciones, los prejuicios de la sociedad y el acoso de la prensa.

¿Quién mató a Sara? (Temporada 3)

Después de una larga espera, llegará la temporada final de ¿Quién mató a Sara?, la serie que despertó un enorme fanatismo en varios países de Latinoamerica. "Mi hermana nunca murió. Sara está viva", se escucha decir al personaje principal en el trailer. ¿Será así?

El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas (19/05)

Este documental explora el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, crimen que reveló una conspiración política y financiera. Esta producción que dirige Alejandro Hartmann recurre a material exclusivo, entre videos de archivos y entrevistas inéditas con personalidades que estuvieron relacionadas al caso

Stranger Things: temporada 4

La oscuridad regresa a Hawkins justo para el receso de primavera, con una fresca dosis de terror, recuerdos perturbadores y la amenaza de una guerra.