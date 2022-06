El marido de Pampita reveló qué le dijo la modelo tras el vergonzoso escándalo en la Legislatura

La sesión de ayer en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo uno de sus capítulos que causan tanta vergüenza ajena como preocupación. Y dichos minutos estuvieron protagonizados por un reconocido miembro del sector privado que comenzó a dar sus primeros pasos en la política. ¿De quién se trata? De Roberto García Moritán, el marido de Carolina “Pampita” Ardohain, y diputado por Republicanos Unidos, que lidera Ricardo López Murphy, es decir, el ala de ultraderecha de Juntos por el Cambio.

En el marco del debate del proyecto de Ley de “Integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares”, el discurso de legisladora de La Cámpora, Berenice Iañez, apuntó directo al marido de Pampita. En ese sentido, lanzó: “Los advenedizos de la política, los pampitos del mundo, cuando vienen a legislar, vienen a hacerlo para sus amigos”.

Por supuesto, el empresario y ex marido de Milagros Brito salió a responder en cuanto pudo. "Voy a empezar con un aviso parroquial, soy el marido de Pampita, una mujer libre, emprendedora, que supo convertirse en una mujer empoderada", dijo, en un intento de ironía. Y siguió: “Estoy orgullosamente casado con Pampita y loco de amor. Estoy totalmente enamorado de mi mujer. Le cuento si quiere, ya que usted es muy cholula".

Pero la sonrisa que suele mostrar en las revistas del corazón o cada vez que aparece en un programa de televisión junto a Pampita desapareció cuando tuvo otro cruce con el resto de los legisladores. En el medio del debate con la ley, como el Frente de Todos se negaba a votar a favor del proyecto, García Moritán dejó de lado los buenos modales y la democracia.

"No seamos hipócritas, ellos (el kirchnerismo) están en las bancas y ustedes (los militantes) tienen el plancito, así que tengan cuidado con cómo los usan", gritó, mientras miraba hacia todos lados, fuera de sí. Enseguida, miró a los militanes del peronismo y les dijo, mientras lo abucheaban: “No se dejen usar por la política".

Fue entonces que Javier Andrade, legislador del Frente de Todos, se puso de pie y empezó a gritarle al marido de Pampita para que se retracte de lo que había dicho. De nuevo, Moritán esbozó una amenaza y le gritó: “¿Qué te parás?”. En medio del escándalo, el vicejefe de Gobierno porteño y vicepresidente 1° de la Legislatura a cargo de la sesión, Emmanuel Ferrario, le explicaba el reglamento de la Legislatura al marido de Pampita, le repetía que no podía dirigirse a otro diputado y le pedía que se callara.

Cuando se tranquilizó, todavía un tanto colorado por el esfuerzo de los gritos y la sobreactuación, García Moritán lanzó un mensaje contradictorio contra la política mientras es un novato en la política y aseguró: "Si quieren distribuir la riqueza, saquen a la política del medio. Quieren distribuir riquezas, saquen a la política y a los militantes del medio".

La receta del marido de Pampita es la misma que utilizan los liberales Javier Milei o José Luis Espert: radicalizar los discursos y estirar los límites de la ultraderecha. Por eso, cuando terminó la sesión, el empresario escribió en su redes sociales: "Yo no me dejo apretar por ningún puntero ni por los que se venden como defensores de los pobres para sentarse en una banca a vivir de ellos -disparó- No les tengo miedo, ridículos. Vamos a destruir el clientelismo, les guste o no".

Pero hay más. El escándalo siguió varias horas después. Y llegó hasta la casa de Moritán y Ardohain. Claro que la conductora no dejó pasar la repercusión del insólito y agresivo discurso de su esposo en la Legislatura y, tal como si estuviera en el jurado del Bailando por un sueño pero sin la paleta para puntuarlo, le brindó su devolución sobre lo sucedido.

¿Fue una performance bien lograda? ¿Tuvo ciertos altibajos en las bajadas? ¿le erró a ciertas palabras y no definió con dureza cada frase? No se sabe si hablaron sobre eso. Lo que sí contó García Moritán durante una entrevista fue que a Pampita no le gustó ni un poco el frente a frente que vivió contra los militantes peronistas y el resto de la Cámara.

Durante reportaje con Viviana Canosa volvió a la violencia y dijo sobre los representantes peronistas: "Los vamos a echar a patadas a todos. Nosotros no nos vamos a olvidar de lo que hicieron". En tanto, sobre lo que le dijo Pampita, contó: "Ella prefiere que yo responda con otra altura".

Pero, explicó sobre sus gritos sin sentido: "Lo que pasa es que hay momentos en los que hay que mantenerse en eje, y otros momentos donde hay que demostrar que se esta dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que se cree". Y volvió a hablar sobre Pampita: "Ella es una mujer libre, emprendedora, que ha sabido convertirse en una mujer empoderada. Que ha sabido trascender, ser una referencia de lucha, de mérito".