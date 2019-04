El mensaje de Gianinna a Dalma en medio de la fuerte pelea con Diego Maradona

Después de la polémica que despertó el irónico mensaje de cumpleaños que Diego Maradona le dedicó a su hija Dalma, ahora Gianinna se sumó a la escena y descomprimió un poco la situación. La diseñadora de moda le dedicó unas emotivas palabras a su hermana mayor y, por elevación, se refirió al complicado presente familiar.

Ni papá, ni mamá: vos y yo. Feliz nacimiento a the only one (la última, en inglés). Gracias por existir”