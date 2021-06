El mensaje oculto en el regalo que la Reina le envió a Harry tras el nacimiento de Lilibet

El nacimiento de Lilibet Diana, la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle, fue recibido con cautela y extremo cuidado por parte de la Familia Real. ¿El motivo? Los duques de Sussex fueron muy críticos a la hora de hablar sobre el vínculo que la Corona mantiene con su hijo mayor, Archie Horrison, a quien, según la ex actriz, le negaron el título nobiliario y la protección por su "color de piel".

Después de celebrar el nacimiento con dos escuetos posteos en redes sociales, la Reina dio un paso más y le envió a su nieto preferido un regalo que no pasó inadvertido por el círculo rojo de Buckingham: un racimo de olivo (símbolo de la paz) con una invitación para mantener un almuerzo privado con al monarca el mes que viene, cuando Harry participe junto a su hermano William del homenaje a Lady Di en Londres.

Hasta ahora, la participación de Harry se había puesto en duda por la tensa relación que mantiene con su hermano mayor y los principales miembros de la Corona. Sin embargo, la muerte del príncipe Philip obligó al hijo menor de la difunta princesa de Gales a regresar al Reino Unido y, al parecer, fue Kate Middleton quien logró que los hermanos dejaran a un lado sus diferencias y acompañaran a su padre en el último adiós al marido de la reina.

A diferencia de su hermano mayor, Archie, la segunda hija del matrimonio llegó al mundo en un hospital de Santa Bárbara y se convirtió así en la primera descendiente de la reina Elizabeth en no haber nacido en territorio británico.

"La reina, el príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles, y el duque y la duquesa de Cambridge están encantados con la noticia", precisaron desde las redes oficiales de la Familia Real. Dato no menor: al igual que Archie, Lilibet no recibirá un título nobiliario, pese al reclamo público que Markle realizó durante el mano a mano con Oprah, en el que aseguró que su hijo no tiene los mismos títulos que sus primos por una cuestión "racial".

La pareja, en tanto, confirmó el nacimiento con un comunicado en el que aseguró: "El cuatro de junio fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija. Ella es mucho más de lo que podríamos haber imaginado nunca y seguimos agradecidos por todo el amor y las oraciones que hemos sentido desde todo el mundo. Gracias por su continua amabilidad y apoyo en este momento tan especial para la familia".

El primer nombre de la beba fue elegido en honor a la reina, a quien sólo sus allegados más cercanos la llaman "Lilibet" desde que nació. El segundo nombre, un poco más obvio, es en memoria de la difunta princesa Diana, pese a que la princesa Charlotte (segunda hija del príncipe William y Kate Middleton) también recibió ese nombre, sólo que en tercer lugar.

"Es un gesto de acercamiento, por fuera de todo lo que sucedió en los últimos años. Pero también es un mensaje muy contundente para la Familia Real: con o sin título, la beba es una de las bisnietas de la actual reina y la nieta del futuro rey", precisaron desde el entorno de la pareja.

"Estamos deleitados con la buena noticia de la llegada de la bebé, Lili. Felicitaciones a Harry, Meghan y Archie", fue el escueto posteo que William y Kate les dedicaron en su cuenta de Instagram, algo que hubiera resultado impensado meses atrás cuando los hermanos atravesaban el momento más difícil de su relación.