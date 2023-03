El mensaje oculto en la nueva canción de Nicki Nicole con el que confirma la separación con Trueno

Desde hace algunos meses los rumores de la separación entre Nicki Nicole y Trueno mantienen despiertos a todos sus fans. Pero tranquilos, ya pueden dormir en paz. El último jueves la cantante lanzó un tema de desamor en el cual dejo muy en claro, no con nombre y apellido pero si con un efecto sonoro, el fin de su vínculo con el fanático de Boca.

Resulta que en la canción “No voy a llorar” que se publicó hace 16 horas y tiene más de 600 mil me gusta, está claramente dedicada a Trueno. No solo porque en la letra Nicki relata el fin de un vínculo que ya estaba roto, sino también porque al final del video, puso como efectos los ruidos de un,,, trueno.

Esto ocurre en el minuto 2:39 del videoclip, en donde Nicki expresa: “seguí con tu vida, ya no vuelvo a pensarte”, y hace una pausa con la pantalla en negro, y lo único que se escucha es el ruido de un trueno. Luego de eso, la canción continúa y termina a los pocos segundos con la frase “y no, ya no lloraré. Si dices adiós, adiós te diré. Adiós te diré”.

Cabe destacar que en los últimos días la cantante fue vinculada con Alán Gómez, un reconocido DJ argentino que produjo los hits más conocidos de La Joaqui. Si bien ninguno de los dos lo confirmó, personas cercanas a ambos lo develaron. Además, en el Día de la Mujer, el artista publicó en su cuenta de Twitter: “Feliz día Chiquita”. Apodo que caracteriza a la cantante.

No obstante, Nicki aprovechó el último tiempo para participar de diversos shows y eventos a los que antes no iba. Por ejemplo, el mes pasado estuvo presente en el festival de Viña del Mar en Chile, en donde se la vio muy divertida junto a Gonzalo Valenzuela y otros artistas. Desagoten la bañera, que la mamichula ya se fue.

NO voy a llorar-letra

No voy a llorar cuando te vayas

No voy a sufrir si tú me dejas

Ya me convencí

De que tu amor no podrá ser para mí

Yo ya no lloraré

Si dices adiós, adiós te diré

Pero nunca más mis ojos verás

Con el mismo amor que un día te brindé

No voy a pensar, todo atrás queda

En mi cabeza ya no vas a estar

Esta vuelta no me voy a dejar

Ya perdí una vez

Con dos ya van tres cuatro no va a haber

A lo nuestro ya le puse final

Y te pido que me sueltes, que no llames, que no invente

Mientras yo intento callar to' lo que mi corazón siente

Otra vez hiriéndome, otra vez perdiéndome

Sola, pensando en

To' el tiempo perdido en el que te lloré

Cuando to' mis miedos yo te conté

En vez de consolarme, te reíste, eh

No voy a llorar cuando te vayas

No voy a sufrir si tú me dejas

Ya me convencí

De que tu amor no podrá ser para mí

Y no, ya no lloraré (no lloraré)

Y no, ya no lloraré (no lloraré)

Y no, ya no lloraré

No, no lloraré

Ya no lloraré

Hablé con la luna (dijo), como yo ninguna

Seguí con tu vida, no vuelvo a llorar más

Hablé con la luna (dijo), como yo ninguna

Seguí con tu vida, ya no vuelvo a pensarte

Y no, ya no lloraré

Si dices adiós, adiós te diré

Adiós te diré